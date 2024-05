Da Lucca a Pechino Express: i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara puntano la vittoria

Firenze, 8 maggio 2024 – A Pechino Express 2024 il pasticcere lucchese Damiano Carrara e il fratello Massimiliano a un passo dalla vittoria finale. Dopo oltre 5mila chilometri attraverso tre Paesi - Vietnam, Laos e Sri Lanka - si conclude l’avventura lungo la Rotta del Dragone di Pechino Express. La puntata finale va in onda domani giovedì 9 maggio alle 21,15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go).

Un viaggio indimenticabile e appassionante che i concorrenti hanno fatto accompagnati dal Dragone e guidati dal conduttore Costantino Della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru dei The Jackal: hanno corso tra le antiche tribù delle montagne vietnamite, attraversato l’atmosfera mistica del Laos fino a sbarcare in Sri Lanka, la lacrima dell’India. Adesso, a pochi chilometri dal traguardo sono rimaste solo tre coppie: le ‘Amiche’ Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, ‘Italia-Argentina’ Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi e i ‘Pasticceri’ Damiano e Massimiliano Carrara.

I fratelli originari di Lucca hanno ottime chance di vincere il programma. I due hanno affrontato questo viaggio con una complicità unica inframezzata da qualche scontro fraterno. Fin dal principio il loro obiettivo era evidente: arrivare fino in fondo riuscendo a limitare il più possibile gli avversari più temibili. Per ripagare dell’aiuto ricevuto lungo il cammino hanno cucinato per tutti quelli che hanno incontrato, riuscendo a godersi non solo la destinazione, ma anche il viaggio.

Nella puntata finale la partenza è fissata dal parco archeologico di Ranmasu Uyana, quindi i concorrenti passeranno dal traguardo intermedio situato alle famose grotte di Dambulla, per arrivare infine alla maestosa rocca di Sigiriya, un luogo suggestivo che domina le distese verde smeraldo dello Sri Lanka e che farà da sfondo al momento più atteso della stagione: la proclamazione della coppia vincitrice.