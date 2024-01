"Pare parecchio Parigi", nel nuovo film di Pieraccioni c’è ancora tanta Toscana

Firenze, 18 gennaio 2024 – Per il suo quindicesimo film da regista, Leonardo Pieraccioni si ispira liberamente ad una storia realmente accaduta ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte, facendogli credere di essere arrivati a Parigi, non uscendo quasi mai dal proprio podere. E in questo nuovo film che parte da un soggetto di Pieraccioni e Filippo Bologna e si completa con una sceneggiatura scritta insieme a Alessandro Riccio (anche in un piccolo ruolo), ritroviamo con piacere l’amico di sempre, Massimo Ceccherini in un ruolo simpaticamente diabolico.

Nel cast una lunga serie di attori toscani come Massimiliano Galligani che sarà complice nel lungo viaggio verso una Parigi che non c’è. E poi ancora il mitico Sergio Forconi, volto tanto caro agli spettatori che compare praticamente in tutti i film made in Toscana, da “Berlinguer ti voglio bene” a “Madonna che silenzio c’è stasera”, Eleonora Di Miele, Andrea Muzzi, Alessandro Paci, la grande attrice Gianna Giachetti, la bravissima Gaia Nanni e tanti altri.

Una curiosità; nel ruolo della mamma dei tre fratelli Cannistraci, Bernardo, Giovanna e Ivana, ritroviamo un volto storico della televisione degli anni Ottanta; Giorgia Trasselli, ovvero l’indimenticabile Tata che affiancava Sandra Mondaini e Raimondo Vianello nella sitcom «Casa Vianello». La colonna sonora del film è affidata ad un collaboratore storico di Pieraccioni, Gianluca Sibaldi. Durante i titoli di coda la giovane musicista e cantante Neena esegue il brano omonimo, «Pare parecchio Parigi».