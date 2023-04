Musart Festival: Madame e Roberto Bolle tra i protagonisti a Firenze

Firenze, 26 aprile 2023 - E' il fiore all'occhiello dell'Estate Fiorentina, ed una delle proposte culturali più apprezzate dal pubblico: l'ottava edizione del Musart Festival, in programma dal 15 al 26 luglio, accende le luci di Piazza Santissima Annunziata con un cartellone di oltre trenta appuntamenti che affianca ai concerti del palco principale una rassegna di spettacoli e incontri nel foyer all'aperto allestito in Piazza Brunelleschi e un percorso di mostre, proiezioni e visite gratuite nei giardini, nei luoghi di culto e nei palazzi monumentali adiacenti alla piazza principale.

Il festival, diretto da Claudio Bertini e realizzato in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti e l'Università di Firenze, è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio nell'ambito di una serie di bandi - l'ultimo in scadenza il 4 giugno - dedicati alla disseminazione artistica ed è parte integrante del cartellone estivo del Comune di Firenze: "Il Musart è un crocevia fondamentale dell'Estate Fiorentina ed il nostro obiettivo è quello di prorogarlo nei prossimi anni trasformandolo in un evento istituzionale della programmazione culturale della città - spiega l'assessore alla cultura Alessia Bettini - La sua offerta ampia e stratificata si rivolge non solo ai turisti, ma anche ai fiorentini, attraverso uno sguardo a 360 gradi che abbraccia anche luoghi e percorsi inediti".

Tanti gli ospiti d'eccezione che saliranno sul palco: ad aprire le danze, il 15 luglio, il gradito ritorno dell'etoile dei due mondi, Roberto Bolle, con il suo emozionante Gran Gala che mescola sapientemente contemporaneo e classico. Tra le conferme, tornano a grande richiesta lunedì 17 dopo i quattro sold out fiorentini degli ultimi mesi Francesco De Gregori e Antonello Venditti con un live che raccoglie i loro grandi successi; a seguire, martedì 18 arriva lo straordinario virtuoso del violino David Garrett e il suo progetto "Iconic", che rielabora le melodie di Bach, Gluck, Mendelssohn e Schumann affiancato da Franck van der Heijden alla chitarra e Rogier van Wegberg al basso.

Sono invece padroni di casa Marco Masini, che chiude mercoledì 19 il suo tour trionfale "T'innamorerai di noi - Oltre 30 anni insieme", e Drusilla Foer, protagonista giovedì 20 del pluriacclamato recital di musica, memoria e racconti "Eleganzissima", mentre venerdì 21 Paolo Conte farà nuovamente tappa in città a distanza di sei anni con i brani dell'ultimo album "Live at Venaria Reale". Uno dei momenti più attesi sarà la prima mondiale di "Callas 100", che in occasione del centenario della più grande cantante d'opera del Novecento porta in piazza domenica 23 grandi nomi della lirica internazionale - da Olga Peretyatko a Ekaterina Bakanova, da Maria José Siri ad Andrea Edina Ulbrich - accompagnati dalla voce narrante di Laura Morante.

Dopo l'ultima tappa del tour di Madame e l'omaggio ai Police con il leggendario batterista e fondatore della band britannica Stewart Copeland, previsti tra lunedì 24 e martedì 25, la rassegna si chiude mercoledì 26 con il concerto all'alba del pianista Simone Graziano nel Cortile degli Uomini dell'Istituto degli Innocenti. Tra le attività collaterali del festival, sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Because the night" di Antonio Viscido, al percorso "I luoghi della musica" e alle proiezioni dei migliori documentari di "33 Girl - Italian Masters", prodotti da Sky Arte, al Cinema La Compagnia.