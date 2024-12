Morte di Paolo Benvegnù, il dolore di Stefano Bollani: “Se ne va un amico”. Lutto in Toscana e Umbria

Perugia, 1 gennaio 2025 – "I really want to see you/ Really want to be with you/ Really want to see you, Lord/ But it takes so long, my Lord. Così cantava ieri sera Paolo Benvegnù, in Via dei Matti. Ma il suo desiderio non ci ha messo "so long" a realizzarsi: Paolo se ne è andato stamattina. Una notizia agghiacciante e senza alcun senso".

È l'omaggio del Direttivo e degli amici del Club Tenco al musicista, morto improvvisamente a 59 anni. Paolo - ricorda il Club Tenco - era un artista di grandissimo valore e una persona pura. Proprio lo scorso ottobre aveva ritirato la sua prima Targa Tenco, quella più ambita, al disco dell'anno. Era uno dei più amati cantautori italiani, un punto di riferimento per la canzone d'autore degli ultimi trent'anni, quella umana, quella autentica. Sit illi terra levis".

Profondo il cordoglio in Toscana e Umbria, due regioni a cui l’artista era molto legato. A Firenze aveva mosso i primi passi della carriera. In Umbria si era trasferito per amore e qui aveva anche uno studio di registrazione vicino a Perugia. Tanti i legami anche con Arezzo: collaborava con una cooperativa di artisti, le Officine della Cultura e tutti ancora ricordano il concerto che tenne all’alba lo scorso 14 luglio.

Tante le manifestazioni di cordoglio. "Siamo sconvolti dalla scomparsa improvvisa del nostro amico Paolo Benvegnù. Ciao Paolo", Stefano Bollani e Valentina Cenni salutano su Instagram, postando una foto che li ritrae insieme, il musicista Paolo Benvegnù morto all'improvviso, all'età di 59 anni. La puntata di Via dei Matti n.0, il programma condotto da Cenni e Bollani su Rai3, che lo aveva visto ospite, era registrata. "I nostri pensieri in questo momento sono tutti per lui e la sua famiglia", concludono.

Nato a Milano il 14 febbraio 1965, la sua carriera è stata un percorso eclettico che ha spaziato dal rock alternativo al teatro, includendo anche prestigiose collaborazioni. La sua storia artistica inizia nel 1993 con la fondazione degli Scisma, gruppo seminale dell'alt-rock italiano.

Con loro pubblica tre album: 'Bombardano Cortina' (1995), 'Rosemary Plexiglas' (1997, vincitore del Premio Ciampi) e 'Armstrong' (1999), gli ultimi due con Emi/Parlophone. Gli Scisma si esibiscono in numerosi concerti in Italia e in Europa. Dopo lo scioglimento degli Scisma nel 2000, Benvegnù intraprende un percorso appunto con varie contaminazioni. Fino alla terribile notizia dell’ultimo giorno dell’anno.