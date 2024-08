Vota Miss La Nazione 2024 tra le ventisei finaliste di Miss Toscana

Firenze, 26 agosto 2024 – Chi sarà la ragazza più bella della Toscana per i lettori de La Nazione? Torna, attesissimo, il grande concorso Vota la tua Miss preferita che decreterà la vincitrice del premio di Miss La Nazione 2024. Il concorso è riservato alle ventisei ragazze finaliste di Miss Toscana che si contenderanno lo scettro più ambito la sera di domenica 1° settembre nella piazza Kennedy di Castelfiorentino.

Da lunedì 26 agosto fino alle 21 di sabato 31 agosto i lettori de La Nazione potranno votare sulla nostra edizione online le loro beniamine ed è attesa una valanga di voti. Alla chiusura delle votazioni si effettueranno i conteggi e chi sarà la più votata avrà il riconoscimento di Miss La Nazione che sarà consegnato sul palco la sera della finalissima.

I voti di Miss La Nazione saranno sommati a quelli dell’analogo concorso Miss Tirreno e la ragazza che avrà ottenuto più suffragi vincerà il premio speciale intitolato alla memoria di Gerry Stefanelli, il patron di Miss Toscana prematuramente scomparso un anno fa.

PUOI VOTARE CLICCANDO SU QUESTO LINK

Queste le finaliste di Miss con i relativi numeri che possono essere votate.

1 – Elena Beezley 21 anni di Pisa

2 – Stella Tonialini 20 anni di Torrita (Siena)

3 – Thauanne Nakano 21 anni di Figline Valdarno (Firenze)

4 – Giada Barzagli 18 anni di Manciano (Grosseto)

5 – Margherita Antonini 21 anni di Lucca

6 – Soele Coltelli 19 anni di Vicarello (Livorno)

7 – Rachele Innocenti 18 anni di Pietrasanta (Lucca)

8 – Costanza Ceccarelli 20 anni di Poggio a Caiano (Prato)

9 – Alice Belli 20 anni di Viareggio

10 – Penelope Bonuccelli 18 anni di Viareggio

11 – Carolina Cappa 18 anni di Livorno

12 – Matilde Gonfiantini 24 anni di Prato

13 – Ludovica Pieraccioni 18 anni di Regnano Villa (Massa Carrara)

14 – Diletta Tarquini 18 anni di Montepulciano (Siena)

15 – Elisa Calandi 19 anni di Firenze

16 – Giulia Guerriero 19 anni di Pisa

17 – Carolina Soleti 24 anni di Capoliveri (Livorno)

18 – Rebecca Ricetti 24 anni di Cascina (Pisa)

19 – Dafne Lazzarelli 18 anni di Prato

20 – Giada Trivella 20 anni di Calcinaia (Pisa)

21 – Fatima Mboup 19 anni di Prato

22 – Rebecca Rossi 19 anni Sesto Fiorentino (Firenze)

23 – Ofelia Passaponti 24 anni di Siena

24 – Veronica Gabuzzini 20 anni di Prato

25 – Giulia Galli 20 anni di Montopoli Valdarno (Pisa)

26 – Beatrice Benifei 20 anni di Arezzo

La finalissima di Miss Toscana torna per il secondo anno consecutivo a Castelfiorentino in questo evento organizzato dal Centro commerciale naturale “Tre Piazze” in collaborazione con Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino. A condurre una serata che sarà intensa, divertente e tutta da vivere saranno Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai che hanno accompagnato sul palco il cammino delle ragazze in questa lunghissima estate. Sarà un appuntamento dove bellezza, musica, comicità e arte varia si armonizzeranno in una mix davvero tutto da vivere.

Hanno già vinto titoli regionali satellite: Soele Coltelli Miss Cinema a Marina di Bibbona, Alice Belli Miss Granducato a Castiglion Fiorentino, Penelope Bonuccelli Miss Sorriso a Castiglione della Pescaia, Carolina Cappa Miss Miluna a Bibbiena, Matilde Gonfiantini Miss Eleganza a Castellina in Chianti, Giulia Guerriero Miss Sport Givova a San Vincenzo, Carolina Soleti Miss Isola d’Elba a Capoliveri, Ofelia Passaponti Miss Framesi a Lamporecchio, Elisa Calandi a Grosseto. Queste ragazze, indipendentemente dall’esito della finalissima, sono già qualificate alle pre-finali di Miss Italia i primi di settembre a Numana nelle Marche.

GLI OSPITI

Per quanto riguarda la musica molto attesa l’esibizione di Bianca Atzei, e oltre a lei è prevista la partecipazione come ospite di Silvia Benesperi. L’aspetto comico sarà curato da Alessandro Paci, ci saranno le coreografie della scuola di ballo “Bulli & pupe” che hanno accompagnato molte delle serate di quest’anno. A consegnare la fascia e la corona alla più bella della Toscana saranno Miss Italia 2023, la piemontese Francesca Bergesio e Miss Toscana 2023, la versiliese Giada Pieraccini.

GLI ORGANIZZATORI

Castelfiorentino ospita con grande piacere la finalissima di Miss Toscana. Lo sottolinea anche la sindaca Francesca Giannì. “È un piacere accogliere nuovamente la finale regionale del concorso, grazie all'impegno profuso dal nostro CCN “Tre Piazze” e in particolare dal suo presidente Paolo Antilli. Una serata di spettacolo e sogni che siamo contenti di aver portato a Castello non solo come amministrazione ma soprattutto come città, viste le numerose collaborazioni all'evento da parte del mondo imprenditoriale e associativo del territorio”. Concetti questi ribaditi da Paolo Antilli, presidente del CCN. “Organizziamo questo evento per il secondo anno dopo che è stato fortemente appoggiato lo scorso anno dall’allora primo cittadino Alessio Falorni e che quest’anno ha ricevuto lo stesso, fondamentale, supporto dalla neo sindaca Francesca Giannì. Sono felice di confermare anche per quest’anno la presenza di questa manifestazione così importante a Castelfiorentino e ringrazio Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e tutta la Syriostar per avermi dato nuovamente la fiducia e la possibilità che il compianto Gerry Stefanelli mi aveva già concesso l’anno scorso. Il Teatro del Popolo e tutto il paese saranno di nuovo pronti ad accogliere le ragazze e anche ‘Cambio il nuovo Centro Culturale’ si è messo a disposizione con dei biglietti riduzione per tutta la giornata per la mostra di Banksy”. Per la prenotazione dei tavoli e le info sulla serata contattare 338 4643957.

COPERTURA MEDIATICA E TV

Saranno presenti alla finalissima i giornalisti di tutte le più importanti testate regionali. La serata verrà trasmessa in diretta su 50canale (canale 18) e in diretta streaming (www.50canale.tv). A partire dalle ore 21 Pierluigi Cioli vi porterà nel dietro le quinte della manifestazione per conoscere le ragazze e altre curiosità. Previsti in questi giorni, sempre su 50Canale, tre speciali.

IL PATRON

Soddisfatto Alessio Stefanelli, il figlio di Gerry, quest’anno al comando dell’organizzazione di Syriostar che si avvale dell’apporto di Giovanni Rastrelli e Stefano Petruzzi. “Torniamo con grande entusiasmo – spiega Alessio Stefanelli - in una piazza che ci ha accolto bene come Castelfiorentino e la finale sarà un vero e proprio evento di spettacolo con al centro la bellezza delle nostre ragazze emersa in queste serate in giro per la Toscana che sono state partecipatissime e tutte di successo”.