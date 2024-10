Mirco Magnani: il musicista toscano torna in Italia con due date

Firenze, 31 ottobre 2024 - A metà del cammino. Tra bestia e superuomo, animale e genio. E' il grande meriggio nietzschiano - Der Grobe Mittag, in tedesco - quello cantato da Mirco Magnani, il figliol prodigo: toscano doc, ma berlinese d'adozione, dopo essere stato membro e compositore di Minox, Technophonic Chamber Orchestra. 4DKiller e del progetto solista T.C.O, nel 2009 si è trasferito con la pittrice Valentina Bardazzi in Germania, dove ha fondato l'etichetta Undogmatisch in collaborazione con Ernesto Tomasini, Lukas Trzcinski e Carlo Domenico Valyum.

Il suo ritorno in Italia per due date - la tappa fiorentina è prevista sabato 2 novembre al Circolo Arci Progresso di Firenze, ore 21.30, ingresso dieci euro con tessera - è l'occasione unica per conoscere dal vivo i brani del nuovo album "Zarathustra - Der Grobe Mittag", uscito lo scorso febbraio per label austriaca Klanggalerie e in versione digitale sulla sua etichetta: sin dal titolo, il disco si ispira direttamente all'omonimo testo scritto dal filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, di cui cerca di rileggerne in chiave musicale il motivo centrale, ovvero il superamento del dualismo insito nella realtà tra Io ed Essere sulla base della convinzione che l'uomo non sia uno scopo, ma un ponte verso una dimensione onnicomprensiva, lo Ubermensch, l'Oltreuomo.

Con lui sul palco ci saranno la russa Sainkho Namtchylak, che già forte di cinquanta album e tour sparsi tra Asia, Nord America, Europa e Australia, interpreta spoken word e parti vocali con i suoi caratteristici virtuosismi legati alle tradizioni siberiane lamaiste e sciamaniche e agli stili Tuvani di canto armonico, e Nikolas Klau, membro storico della band che ha accompagnato il mitico Steven Brown - presente in modalità virtuale - nei suoi concerti e co-fondatore con lui dei Nine Rain nel corso del soggiorno condiviso in Messico: tutti insieme proveranno a guidare il pubblico in un viaggio musicale suggestivo e filosofico, alla scoperta dei segreti di un'opera mai compresa fino in fondo.