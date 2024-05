Lumen: un mese ricco di musica e divertimento

Firenze, 2 maggio 2024 - Appuntamento al Lumen. Il sole estivo è ancora coperto dalle nuvole, ma per non farsi trovare impreparata l'associazione Icché ci Vah ci Vole ha deciso di scaldare i motori per tempo, offrendo un ricco aperitivo in attesa della bella stagione: così, lo spazio culturale situato al Parco del Mensola di Firenze Sud risuona per quattro weekend di musica e divertimento, creatività e partecipazione civica.

Dunque, perché aspettare? Si parte subito in compagnia di tre ospiti speciali: domani sera, ecco il dj Cantefunk, con la sua selezione ricercata in vinile tutta da ballare, seguito sabato dall'eclettico duo in salsa sudamericana Tribal Clash, e domenica dalla scuola di circo Passe Passe e la sua nuova creazione "9 minuti e 40 secondi". Venerdì 10 sarà la volta del primo concerto live del programma: sul palco, funky, jazz, rock e un po' di swing sono gli ingredienti principali del piatto prelibato cucinato da Bela Girot & de Platò, la band fiorentina composta da Alessandro Di Felice alla voce e al pianoforte, Riccardo Paggi al basso e all'arpa, Tullio Catalucci al sassofono e Marco Iozzia alla batteria e alle percussioni africane; in serata, ancora good vibes e italo disco attraverso la world music di Funkamari, la coppia formata da Fanqueiro & Dj Talé.

Sabato 11, spazio al rocksteady beat dal cuore sardo di The Hot Seadas e al reggae politicamente impegnato di La Svolta Sound System, mentre domenica torna per la terza edizione il reading iconoclasta aperto a tutti "Torino una sega, una sega", a cura di Three Faces. Nel fine settimana successivo, Lumen ospita tra sabato e domenica la Scuola Internazionale di Comics - fondata nel 1979 da Dino Caterini e leader in Italia per la formazione nelle arti grafiche e visive - e il festival musicale no profit Live Aid 2.0, rivolto alle giovani realtà musicali fiorentine e finalizzato a raccogliere fondi da destinare in beneficenza ai territori colpiti dal conflitto israelo-palestinese.

"Visioni Periferiche Q2" è il titolo del progetto inedito per riscoprire la città realizzato con il contributo di Fondazione CR nell'ambito del bando Partecipazione Culturale 2023: tra sabato e domenica pomeriggio, il trekking urbano organizzato da Tempo Nomade attraversa l'ex-ospedale psichiatrico di San Salvi e le Case Minime di Rovezzano, luoghi solitari e inaccessibili che diventano spazi di creatività e talento grazie ai laboratori artistici per adulti e bambini ideati da Centro di Creazione e Cultura APS e a quelli di scrittura rap e hip-pop sviluppati dal rapper Charlie Dakilo e dal giornalista radiofonico Davide Agazzi a partire dal materiale narrativo raccolto da Codesign Toscana.