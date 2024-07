Lasciati fiorire: musica, incontri e vintage alla Limonaia di Villa Strozzi

Firenze, 26 luglio 2024 - Un Fiore sul Vulcano. Non è la ginestra di leopardiana memoria, alle pendici del Vesuvio, ma il collettivo di giovani artisti fiorentini che dal 2015 si occupa di produzione musicale, promozione e organizzazione di eventi culturali. Un cocktail di estro, fantasia e creatività che anima da tre anni lo spazio verde e ricreativo della Limonaia di Villa Strozzi, uno dei luoghi più frequentati dell'Estate Fiorentina.

"Lasciati fiorire" è il titolo della rassegna di musica, talk e vintage market in programma dal 30 agosto al 1 settembre: una tre giorni di ospiti e iniziative inaugurata tra teatro e garden stage dal pop-punk cantautorale e giovanile dei Lucido, dal live acustico di Gabriele Bernabò, front man della pop band Androgynus, e dalla miscela di rock e danza globale degli Zeronauta e - a seguire - di Clap! Clap!, nome in codice del produttore e performer di fama internazionale Cristiano Crisci.

Ad aprire la serata di sabato 31, direttamente dalla scena underground milanese, arriva il collage sensuale e movimentato di sonorità funk, afrobeat e jazz de "Il Mago del Gelato", mentre si muovono nel confine musicale tra r&b e hip-pop, soul e funk, le rapper AL!S e VALE LP, nome d'arte di Valentina Sanseverino. Il festival si conclude domenica nel segno dello sperimentalismo del collettivo urban fiorentino Pianeta Papavero, l'irruenza cruda ed energica degli Zebra TSO, e il cantautorato generazionale di Gabriele Centurione, alias Tripolare, che racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

I concerti sono preceduti ogni giorno dai talk organizzati in collaborazione con La Svolta, lo spazio di approfondimento dal vivo di Novaradio condotto da Aden Abdi e Samuele Bigazzi: tra gli ospiti, la psicologa Martina Uccheddu, la comica toscana Agnese Pucci e l'armocromista Ginevra Nicosia spiegheranno al pubblico il funzionamento dei social media; non solo, ma si parlerà anche di economia e sostenibilità insieme alla direttrice della rivista "La città invisibile" Francesca Conti e il delegato alla cultura dell'Arci Pietro Cardelli, e di come raggiungere il perfetto equilibrio tra mente e corpo, in compagnia di Tommy Drive e Lisa Maccanti, insegnanti di medicina cinese e yoga.