La Gaberiana. L'omaggio ad un grande artista del Novecento

Firenze, 27 giugno 2023 - Libero e geniale. Vent'anni fa se ne andava uno dei più grandi cantautori e intellettuali del Novecento, Giorgio Gaber, e l'amore e l'affetto per la sua arte è il fil rouge che anima le quattro giornate a lui dedicate dall'Estate Fiorentina: "La Gaberiana" non vuole essere solo il tributo ad un maestro assoluto, ma un momento di comunione e aggregazione che attraversa le generazioni, portando musica e spettacoli, mostre e incontri ad ingresso gratuito nel cuore popolare della città, il Quartiere dell'Isolotto. E non poteva che essere il giornalista Andrea Scanzi, che negli ultimi dodici anni ha raccontato più di tutti il Signor G. attraverso i libri e il teatro, a guidare una rassegna così prestigiosa.

"Rivoluzionario, scomodo, profetico. Giorgio Gaber era un unicum irrinunciabile del nostro panorama nazionale - spiega Scanzi - Un personaggio che con il suo nichilismo faceva ridere e pensare, indignarsi e sognare, e ad un anno dalla titolazione di Piazza Gaber e dalla Firenze per Gaber, abbiamo provato a raccontarlo attraverso un parterre di artisti d'eccezione, ricordandolo con emozione, riconoscenza e partecipazione".

Un programma ricchissimo e articolato che si apre martedì 4 luglio con l'inaugurazione della mostra "L'alba di Gaber", a cura di Flavio Oreglio, che alla BiblioteCaCanova Isolotto presenta materiali provenienti dall'Archivio Storico del Cabaret Italiano e dalla Fondazione Giorgio Gaber presieduta da Paolo Dal Bon.

E poi i grandi ospiti, a partire da quel Sandro Luporini coautore delle sue più belle canzoni e monologhi, che da Viareggio arriverà a Firenze per ricevere martedì 18 luglio il Premio alla carriera ed incontrare il pubblico alla Limonaia di Villa Strozzi; passando per Gioele Dix e Cesare Cremonini, Neri Marcoré e Roberto Vecchioni, Giulio Casale e Pierluigi Bersani. Fino al gran finale mercoledì 19 in Piazza dell'Isolotto, con lo spettacolo concerto "Storie e utopie del Signor G.", che affiancherà alla narrazione di Andrea Scanzi le esecuzioni di Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, Andrea Mirò, Massimo Germini, Setak, Gianluca Di Febo, Flavio Oreglio, Luigi Mariano e Peppe Voltarelli.

"La cultura è la radice del nostro futuro e vogliamo portarla nel cuore della comunità attraverso la programmazione diffusa e capillare dell'Estate Fiorentina - sottolinea il vicesindaco Alessia Bettini - Ricordare Giorgio Gaber significa celebrare il valore dell'autonomia, della libertà e della coscienza critica, trasformando la sua memoria nella capacità di sognare e indignarsi, conoscere e condividere".