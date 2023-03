Florence Korea Film Fest: una settimana da Oscar

Bong Joon-ho

Firenze, 24 marzo 2023 - E' una moderna aviatrice fiera, pugnace e pronta ad affrontare le sfide del futuro l'immagine simbolo scelta dal fotografo Giovanni Corti per rappresentare la 21esima edizione del Florence Korea Film Fest, la più grande rassegna europea dedicata al cinema coreano. La manifestazione, ideata da Riccardo Gelli dell'associazione Taegukgi con il contributo di Fondazione Sistema Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio e numerosi sponsor privati, porta al Cinema La Compagnia - ed online su MyMovies e Più Compagnia - nove giorni - dal 30 marzo al 7 aprile - di film, ospiti ed eventi speciali.

"Sarà una proposta ricca ed effervescente, piena di contenuti - spiega il direttore artistico Riccardo Gelli - Dal ritorno del grande regista Kim Han-min, che aprirà il festival con il kolossal storico 'Hansan: Rising Dragon Redux', alla retrospettiva dedicata all'attore Park Hae-il, protagonista dell'ultimo capolavoro di Park Chan-wook 'Decision to leave'; dal focus tutto al femminile con le registe Yim Soon-rye e July Jung agli eventi paralleli come la mostra 'Webtoon, i fumetti del futuro'. E poi la visita del regista Park Gyu-tae, che presenterà la commedia '6/45', e la masterclass di uno dei maestri del cinema mondiale: il premio Oscar Bong Joon-ho".

Oltre agli ospiti, la rassegna prevede la proiezione di oltre 60 film divisi in varie sezioni: i maggiori successi al botteghino in Orizzonti Coreani, le giovani promesse in Independent Korea e i cortometraggi in Corto, Corti!. La giuria, presieduta dal regista americano Casey Kauffman, assegnerà il premio "Festival Critics Award" al miglior film delle sezioni Orizzonti e Independent mentre il pubblico in sala ed online potrà votare per il conferimento del "Festival Audience Award".

Protagoniste di questa edizione sono quattro masterclass, che consentiranno agli spettatori di incontrare le star del festival: venerdì 31 marzo saranno ospiti gli illustratori Jeong Kyu-ah e Kim Woo-seop per un talk sui fumetti digitali in dialogo con Giovanni Russo di Lucca Comics and Games e Francesco Mariotti della Nemo Academy Firenze; sabato 1 aprile l'attore Park Hae-il e il regista Kim Han-min ripercorrono i loro successi, mentre martedì 4 Caterina Liverani, curatrice della sezione K-Women, e i docenti Luigi Nepi e Daniela Brogi intervistano la regista veterana Yim Soon-rye e la giovane July Jung. Gran finale giovedì 6 con il Premio Oscar Bong Joon-ho, che torna a Firenze per partecipare ad una masterclass a cura di Caterina Liverani, Marco Luceri e Luigi Nepi, ed incontrare il pubblico in sala in occasione della proiezione serale di "Mother".

"E' un rapporto stabile e duraturo il legame tra Firenze e la Corea del Sud - sottolinea il Presidente della Regione Eugenio Giani - Una relazione foriera di proficue relazioni internazionali che si è consolidata nel tempo attraverso un festival cresciuto esponenzialmente, ed oggi riconosciuto a livello globale come una manifestazione di livello altissimo e assoluto, in grado di portare a Firenze film, eventi ed ospiti d'eccezione".