Buon compleanno a John Deacon, il bassista dei Queen

Firenze, 19 agosto 2023 – L'ultima sua esibizione dal vivo con Roger Taylor e Brian May dei Queen risale al 17 gennaio 1997, al Théâtre de Chaillot di Parigi. Poi John Deacon, il bassista della band inglese, ha salutato il pubblico e si è ritirato a vita privata. Ma i fan non lo hanno mai dimenticato e il 19 agosto celebrano il suo 72esimo compleanno. Lo fanno in rete e sui social, nelle pagine a lui dedicate, anche se Deacon, soprannominato Deacy, non ha un suo account ufficiale. Nessuno, o quasi, lo ha più visto, tranne in qualche scatto ‘rubato’, anche di recente, nei dintorni della casa dove vive, a Londra. Si dice che, oltre alla sua famiglia, si dedichi oggi ai suoi hobby: il golf e la realizzazione di siti web.

Il componente più riservato della band è tornato sul palco solo tre volte dopo la morte, avvenuta il 24 novembre 1991, del front-man e suo grande amico Freddie Mercury: nel 1992, a Wembley, al Freddie Mercury Tribute Concert, nel 1993, in un concerto di beneficenza con Roger Taylor a Midhurst e infine a Parigi, nel 1997, per suonare, visibilmente commosso, The show must go on, cantata da Elton John. Poi non ne ha voluto più sapere di esibirsi. Secondo quanto dichiarato successivamente da May, al termine dell’unica canzone suonata a Parigi, “John si è limitato a guardarci e ha detto: 'Non ce la faccio più'. Sapevamo che almeno aveva bisogno di una pausa, ma alla fine non è più tornato". Così Deacy ha chiuso la sua carriera artistica, anche se i fan sperano di rivederlo, prima o poi, sul palco, insieme al suo amato basso Fender Precision.

Chi è John Deacon

Nato il 19 agosto 1951 a Oadby, cittadina da poco meno di 23 mila abitanti nella contea del Leicestershire, in Inghilterra, John Richard Deacon ha iniziato ad appassionarsi di musica durante l'adolescenza. Laureato in elettronica, dal 1965 al 1969 ha suonato con i The Opposition, per poi diventare il bassista dei Queen dal 1971 al 1997. Tramite un amico in comune, una sera, in discoteca, Deacon fu presentato al batterista Roger Taylor e al chitarrista Brian May ed è stato l'ultimo dei quattro a far parte della band, scelto dopo un provino. Diventato grande amico di Freddie Mercury, Deacon era il più introverso e timido della band.

Suoi alcuni dei più celebri successi dei Queen, come Another one bites the dust, con uno dei riff di basso più belli della storia della musica, Spread you wings, I want to break free e You're my best friend, dedicata alla moglie Veronica Tetzlaff, con la quale è sposato dal 1975. Hanno sei figli: Robert, nato nel 1975, Michael classe 1978, Laura, nata nel 1979, Joshua, nato nel 1983, e poi i più giovani Cameron, youtuber e appassionato di zumba, e Luke, chitarrista della band inglese Kid Jupiter. Luke Deacon appare anche nel film Bohemian Rhapsody, con un cameo in cui fa l'occhiolino a Freddie Mercury nella scena in cui il cantante dei Queen, interpretato dall'attore Rami Malek, incontra la sua futura fidanzata Mary Austin.