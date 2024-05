Itinerari danteschi alla Libreria Claudiana

Firenze, 25 maggio 2024 - “Itinerari danteschi, Dante dalla magnanimità alla magnificenza", questo il titolo dell’incontro promosso dalla Società Dante Alighieri di Firenze, martedì 28 maggio, dalle 18 alle 19,30, nella Libreria Claudiana di Borgo Ognissanti 14/r. Relatore il dantista Massimo Seriacopi, autore del libro “Itinerari danteschi” (Edizioni Setteponti), che per l’occasione guiderà i presenti in un viaggio dedicato al Sommo poeta, approfondendo i significati più profondi delle tappe di questo viaggio, nel quale tutti noi siamo stati a più riprese coinvolti nel corso della nostra vita. “L’amore per Dante e per le sue opere -commenta Seriacopi - nasce da un confronto esistenziale: affermo con convinzione che davvero questo immenso poeta può divenire per tanti aspetti un maestro di vita. E questo sia per la sua appassionata e profonda ricerca di un senso all’esistenza, sia per l’altruismo e l’amore che mostra nei confronti dell’intero genere umano e che gli permette di trasformare l’odio e l’invidia che hanno causato il suo ingiusto esilio in un atto d’amore. Ci ha donato così la Commedìa, che nasce proprio come risposta costruttiva e come un dono rispetto al male subìto.”

Caterina Ceccuti