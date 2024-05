La splendida infiorata di Noto è dedicata alle opere di Puccini: che omaggio alla Toscana

Noto, 19 maggio 2024 – E’ tutta dedicata a Giacomo Puccini e alle sue opere l’infiorata di Noto 2024. Uno dei grandi eventi di primavera in Sicilia omaggia il grande compositore.

Un omaggio particolarmente apprezzato in Toscana. Migliaia i fiori utilizzati per comporre il ritratto di Puccini e i personaggi delle opere pucciniane stesse.

Il tutto a cento anni dalla morte del compositore. Un centenario ampiamente celebrato anche nella sua Torre del Lago e in tutta la regione.

Ma l’omaggio di Noto nobilita ancora di più una figura indimenticata della cultura italiana. Pezzo forte dell’infiorata è il ritratto del compositore, con la parola “Puccini” che ha al suo interno il “100” che indica appunto il centenario. E poi il ritratto di Turandot e quello di Madama Butterfly.

Come da tradizione vengono dipinte anche le scalinate della cittadina siciliana. Una di queste è ad esempio dedicata a Tosca. Per gli amanti di Puccini, camminare in questi giorni nelle strade di Noto è un viaggio emozionante nel tempo. L’infiorata di Noto si svolge dal 17 al 21 maggio.

Il fulcro dell’infiorata è in via Nicolaci. Tutta la strada è occupata dalle opere dei maestri che appunto con fiori di ogni colore creano “affreschi” incredibili. Per una manifestazione che attira visitatori da tutto il mondo.