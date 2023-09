Florence Folks Festival: l'ottava edizione torna alla Manifattura Tabacchi

Firenze, 5 settembre 2023 - I magnifici quindici. Sono le frecce all'arco dell'assessore alla cultura Alessia Bettini, che oggi presenta una delle quindici punte di diamante musicali dell'Estate Fiorentina: da otto anni il Florence Folks Festival è una festa popolare urbana che unisce tradizione e contemporaneità, musica e incontri, degustazioni e nuove attività rivolte ai bambini e alle famiglie. Tante le novità di questa edizione - in programma dal 7 al 9 settembre - a partire dal ritorno alla Manifattura Tabacchi, che ospita il festival all'interno dei nuovi spazi polifunzionali della Factory, ma le sorprese non si esauriscono qui.

"Avremo due special guest internazionali sul palco - spiega il direttore artistico Marco Delmasso - Nella serata inaugurale, la cantante brasiliana da sempre vicina ai movimenti anti-razzisti e alla comunità LGBTQ+ Bia Ferreira, già protagonista del WOMEX di Lisbona nel 2022, ed oggi in tour tra Firenze, Bologna e Napoli con la sua 'musica delle donne nere'. Dal Portogallo, arriva invece il celebre dj/producer lusitano Batida, che porta in città il suo eclettico percorso artistico sospeso tra musica, danza e arti visive, e dividerà la scena con un altro artista che fa della contaminazione tra lingue e ritmi africani ed europei la sua cifra stilistica: Sandro Joyeux. I concerti sono affiancati da due dj set in compagnia di Didje Doo, entrato a far parte della nota etichetta di Nickodemus e dell'archivio sonoro 'Future tradizioni' della nostra associazione, e Saeed Amari, fondatore del gruppo musicale Bowland".

La giornata conclusiva di sabato segna il gradito ritorno dello scrittore Guido Catalano, in tour con la sua nuova raccolta di poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia "Smettere di fumare baciando"; dopo il reading, spazio alla musica, con il format ideato da Antonio Ciulla con Cecco e Cipo "Italians A Go-Go dj set", che unisce urlatori degli anni Sessanta, italo-disco anni Ottanta e indie contemporaneo, e il live de "La Nuova Pippolese", dove mandolini, chitarre e ukulele accompagnano i canti della tradizione popolare fiorentina.

"Non mancheranno anche tante attività collegate alla rassegna - conclude la curatrice esterna Irene Borsotti - Dalla presentazione della nuova Casa delle Donne voluta dal Comune di Firenze e dal Portale Donna agli incontri letterari 'Le Luminarie' con Francesco D'Isa, Luca Starita e Claudia de Lillo, sino ai consueti appuntamenti con il Creative Factory dell'Associazione Heyart, dedicato al design e ai brandmade emergenti, e la Sagra della Melanzana violetta al Ristorante Time Out. Per i più piccoli, saranno ampliate le attività, che comprendono i corsi di skate di Fortezza Crew, i laboratori quotidiani di musica diretti da Lorenzo Ugolini con la Scuola di Musica di Settignano, e divertenti momenti di cucina della bakery lab CuchissLab".