Firenze e Gerusalemme insieme per la pace

Firenze, 5 aprile 2023 - Fede, cultura, bellezza, ma soprattutto pace e dialogo. Sono due luoghi geograficamente lontani, Firenze e Gerusalemme, ma uniti da un patrimonio di storie, identità e sfide comuni: ad un anno dal Florence Mediterranean Mayors' Forum, che riunisce decine di sindaci provenienti dai tre continenti affacciati sul Mediterraneo, Comune di Firenze, MUS.E e Commissariato di Terra Santa della Toscana presentano nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio "Firenze e Gerusalemme. Un viaggio immersivo tra le due città per una visione di pace", la video-installazione a cura di Guglielmo Magagna che inaugura un ricco palinsesto di eventi tematici organizzati in collaborazione con Fondazione Giorgio La Pira, Andrea Bocelli Foundation e Fondazione Giovanni Paolo II.

Il ciclo di incontri si apre giovedì 20 aprile con l'appuntamento "Giorgio La Pira, tra concretezza e utopia 'La città sul monte': Costruire oggi una comunità che accoglie", a cura della Fondazione Giorgio La Pira, che ospita l'ex-sindaco di Firenze Mario Primicerio per riflettere sul ruolo dei municipi nella costruzione della pace e nella realizzazione di città aperte e solidali, capaci di dare risposte agli ultimi. Sarà dedicato invece ai percorsi di orientamento scolastico, professionale e vocazionale il convegno di venerdì 21 "ABF Globalab, idee per generare il cambiamento", un'occasione per la Fondazione Andrea Bocelli di raccontare il suo innovativo progetto "ABF Talent4You", che prevede l'attivazione annuale di una Call For Ideas rivolta a tutti i ragazzi tra i sedici e i diciannove anni.

I sessant'anni della storica Enciclica "Pacem in terris", diffusa da Papa Giovanni XXIII nel 1963, sono il cuore della conferenza di sabato 22, "La necessità della pace. I sessant'anni della Pacem in terris", promossa dalla Fondazione Giovanni Paolo II con ospiti Andrea Bottinelli, presidente della Fondazione, il docente della facoltà di teologia dell'Italia centrale Riccardo Burigana e l'ex presidente della Regione Vannino Chiti; a seguire, doppio appuntamento previsto per mercoledì 26, quando il direttore dell'Avvenire Marco Tarquinio modererà il confronto tra S.B Mons. Pierbattista Pizzaballa Patriarca di Gerusalemme dei Latini e il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, e venerdì 28, con Valentina Zucchi di MUS.E che introduce il focus "Firenze: la nuova Gerusalemme", un viaggio nei legami millenari tra le due città in compagnia della docente dell'Unifi Isabella Gagliardi e di Elena Gurrieri, responsabile della Biblioteca Arcivescovile Maggiore di Firenze.

Il programma si conclude sabato 29 al Museo Marino Marini con l'approfondimento "Gli scavi al Santo Sepolcro: rileggere la storia e costruire relazioni", un dialogo a più voci moderato da Giuseppe Caffulli di Fondazione Terra Santa con la professoressa de "La Sapienza" di Roma Francesca Romana Stasolla, la docente di Unifi Grazia Tucci e Francesco Patton, custode di Terra Santa. La proposta si arricchisce infine di due workshop - "L'anima della città" e "Firenze, la nuova Gerusalemme" - a cura di Fondazione Giorgio La Pira e MUS.E e rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.