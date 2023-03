“Firenze agli sgoccioli”: al Teatro Le Laudi una commedia per le popolazioni terremotate

La Compagnia Teatrale di Marcignana premiata nel 2020 al contest TeatRotary

Firenze, 6 marzo 2023- Sarà uno spettacolo d'eccezione quello organizzato dal Rotary Club Firenze Est giovedì 9 marzo al Teatro Le Laudi di Firenze, con lo scopo di raccogliere fondi a favore della Rotary Foundation per il terremoto di Siria e Turchia. Patrocinato dal Distretto rotariano 2071 della Toscana, l'evento prevede l'esibizione della Compagnia Teatrale di Marcignana, vincitrice dell'edizione 2020 dell'ormai ben noto contest “TeatRotary”.

“Si tratterà di un'edizione speciale della nostra tradizionale rassegna teatrale amatoriale, rigorosamente a scopo solidale -spiegano gli organizzatori-, tradizionalmente (ormai dal 2010) dedicata alla raccolta fondi a favore del progetto “End Polio Now”, per l'eradicazione della Poliomielite dal pianeta, al quale il nostro club ha potuto destinare negli anni 40.000 euro. Di fronte ai recenti tragici avvenimenti però, l'incasso di questa edizione speciale sarà devoluto alla Rotary Foundation in Risposta ai Disastri, a favore delle popolazioni di Siria e Turchia colpite dal terremoto”.

A salire sul palcoscenico del Teatro Le Laudi, il prossimo 9 marzo alle 21, sarà la Compagnia Teatrale di Marcignana che metterà in scena la commedia in vernacolo “Firenze agli sgoccioli”, di Gianfranco d'Onofrio.

Ingresso libero con raccolta di offerte.

Info e prenotazioni: 348.7880448 (dalle 18 alle 20) e [email protected]