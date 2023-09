“Cucine da incubo”, la produzione cerca candidati in Toscana

Firenze, 19 settembre 2023 – C’è un programma di grande successo che si appresta a girare la sua decima edizione e per farlo cerca candidati in Toscana. Si tratta di Cucine da incubo, condotto dallo chef Antonino Cannavacciuolo e in onda su Sky Uno.

La produzione EndemolShine Italy sta cercando candidati in Toscana: ricerca in tutto il territorio regionale dei ristoranti che potrebbero diventare i protagonisti di una puntata della nuova stagione dello show. Lo scopo del programma, anche per la decima edizione, è di aiutare gli esercizi che si trovano in difficoltà per le ragioni più disparate. Lo chef Antonino Cannavacciuolo sarà quindi pronto a dare i suoi consigli in merito al menù, al servizio e alla gestione del locale. Interamente a carico della produzione ci sarà poi un restyling della sala che darà nuova vita al ristorante.

La partecipazione è totalmente gratuita; la durata totale è di 5 giorni di registrazione, in cui è richiesto di avere locale e staff a disposizione della produzione. Per maggiori informazioni, contattare la redazione del programma al numero 348.0818434 oppure alla mail [email protected]