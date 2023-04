Cosa fare a Pasqua 2023 in Toscana: eventi, mostre, escursioni

Firenze, 6 aprile 2023 – Tanti eventi e appuntamenti a Pasqua 2023 in Toscana. Una domenica 9 aprile tutta da vivere. Tempo permettendo, anche all’aria aperta, sperando in un sole pieno e caldo che possa consentire i tradizionali picnic e le scampagnate.

Non solo divertimento in senso stretto: la Pasqua in Toscana è anche un momento ottimo per visiste nei musei e per godere dei tanti tesori artistici presenti un po’ in tutti i capoluoghi e nelle province. Insomma, ci sono davvero eventi per tutti i gusti. Ma ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.

Mercatino a Castiglioncello

Per chi sceglie la cosa livornese, a Pasqua ci sarà un mercatino da non perdere a Castiglioncello, nella storica pineta Marradi. L’organizzazione è della Pro Loco Amici di Castiglioncello. Una bella occasione per scoprire tanti prodotti di artigianato e non solo. Il mercatino andrà avanti per tutto il giorno.

Sagra dell’Agnello

Gustosa sagra a San Martino sul Fiora, frazione di Manciano in provincia di Grosseto. E’ quella dell’agnello, che si svolgerà nel weekend di Pasqua. Appuntamento sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile. La graziosa frazione è pronta a ospitare turisti e visitatori con tante prelibatezze. Ovviamente il piatto forte sarà l’agnello, una delle tipicità pasquali. Il ristorante sarà aperto sabato a cena, domenica a cena e lunedì pranzo e cena.

Food truck Festival

E’ un appuntamento davvero gustoso quello che va in scena a Lido di Camaiore, in viale Kennedy, dal 7 al 10 aprile. E’ il Food truck Festival, un grande evento del cibo di strada. Con specialità che arrivano da ogni dove, ma anche dj set e la presenza di birrifici artigianali per gustare birre di vario tipo. A Pasqua dunque c’è la possibilità di mangiare qualcosa di diverso nello stupendo scenario della costa versiliese. Sabato, domenica e lunedì l’area del Festival sarà aperta dalle 11 alle 23.

Pasqua al Museo

Una Pasqua speciale al museo: a Firenze sarà possibile visitare diverse strutture nella giornata del 9 aprile. Ad esempio il Museo di Palazzo Vecchio sarà visitabile dalle 9 alle 19 e la torre di Arnolfo dalle 9 alle 17. Per il Museo del Novecento gli orari sono 11-20, per Santa Maria Novella 13-17.30.

Volterra cioc

Una grande festa del cioccolato. E’ quella che andrà in scena a Volterra per il ponte pasquale. Va in scena infatti Volterra cioc, un evento a tema cioccolato con tanti banchi in cui gustare prelibatezze dolci. L’appuntamento è in centro storico, in piazza San Giovanni. Ecco gli orari di apertura dei banchi. Sabato dalle 17:00 alle 20:00, domenica dalle 9:30 alle 20:00, lunedì dalle 9:30 alle 20:00.