Il museo è uno spasso Opere e quiz per bambini

Le vacanze di Pasqua si trasformano in uno spasso. Anzi in uno "Spasso al museo". È questo il nome dell’iniziativa con cui i musei della Toscana aprono le porte a bambini e ragazzi che, in vacanza dalla scuola, vogliono divertirsi in maniera diversa. Quanti draghi si possono nascondere in un Museo? Come facciamo a riconoscere i personaggi dipinti nei quadri? Come si presentava una tavola imbandita cinque secoli fa? A queste e a tante altre domande gli esperti proveranno a dare una risposta oggi e domani, dalle 8:30 alle 13:30, quando il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo parteciperà a S-Passo al Museo - Campi pasquali, iniziativa organizzata dalla Regione Toscana con il sostegno di Coop Firenze e Coop Tirreno. Appuntamento al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo con una serie di attività rivolte a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni, offrendo un modo innovativo di scoprire il Museo e i tesori che si nascondono al suo interno. L’ingresso al Museo e le attività proposte sono gratuite e pensate per tutta la famiglia, che potrà divertirsi in autonomia richiedendo all’ingresso la scheda-attività. L’iniziativa ha l’obiettivo di allargare la conoscenza e, attraverso il gioco, aiutare a maturare un’opinione critica sull’arte e gli spazi ad essa dedicati.

Il Museo diventa così familiare e, includendo i ragazzi in maniera ludica e naturale, un luogo che rischia di apparire noioso e difficile da comprendere cambia aspetto e percezione. Appuntamento al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna, in via S.Lorentino, 8, ad Arezzo. Per info: [email protected] Anche la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo Archeologico Nazionale e Anfiteatro Romano, il Museo dei Mezzi di Comunicazione e il Museo della Fraternita dei Laici propongono un progetto didattico comune, e tre giornate di Campi Museali Pasquali oggi, domani e martedì 11 aprile per bambini dai 6 agli 11 anni, che potranno vivere un’esperienza unica e divertente alla scoperta dell’arte, della storia, dell’archeologia e della scienza. I quattro musei confermano così la loro sinergia per rinnovare nei giorni delle vacanze per la Santa Pasqua l’offerta di un servizio di valore didattico alle famiglie. Ogni giorno un museo da esplorare tramite attività, laboratori, percorsi didattici.

Si parte oggi dalle 9.30 al Mumec, qui i bambini potranno realizzare un percorso alla scoperta della modernità e della tecnologia con laboratori ludico-didattici. Info: 0575354126.