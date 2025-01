Connections, all'Ex Fila gli oodal presentano l'album d'esordio

Firenze, 10 gennaio 2025 - Un sogno crudele. Perché si può provare piacere nell'angoscia e dolore nella gioia. Ma restando aggrappati, come naufraghi ad una zattera, all'unica sorgente della nostra umanità: le emozioni. Nasce da uno schiaffo e si chiude con una carezza il primo album della band fiorentina oodal, che bagna il suo debutto in città domani sera all'Ex Fila - Via Monsignor Leto Casini 11, ingresso libero con tessera ARCI - nell'ambito della serata "C'era una volta un Rave", organizzata dal collettivo Connections.

"Due punti", uscito per Santeria Records su distribuzione Audioglobe, è il titolo del disco d'esordio figlio del sodalizio artistico con Andrea Ciacchini, produttore di Blonde Redhead, Zen Circus e Motta: una relazione che ha partorito un raffinato racconto musicale ed emozionale sospeso in un'atmosfera post dream-pop densa di contrasti tra sonorità elettroniche, indie e alt rock. Una partitura leggera e sognante quanto diretta ed esplicita modulata sulla voce femminile di Gaia, accompagnata da Antonio alle chitarre, Fabio al basso acustico e synth ed Edo a ritmiche elettroniche e synth.

Una vertiginosa altalena di generi e stili, crude melodie e riff seducenti, che ha spinto la band sotto i riflettori dei principali contest regionali e non: dal Rock Contest all'European Social Sound fino al Premio Lunezia, dove è stato finalista nazionale nella sezione "Nuove proposte". E non finisce qui, perché dopo il loro live, l'Ex Fila si accende con la techno underground di alcuni dei migliori dj set del panorama musicale: in consolle, si alterneranno il suono sinistro e ipnotico, malinconico e trascinante di Dekeyden, Guglielmo Pulidori aka GLM, resident del progetto Freaky Deaky e membro della crew Modern Rite, e l'energia pura di Programma 101, fondato nel 2016 da Niccolò Vannucchi.