Concerti a Teatro: la rassegna di successo propone gli ultimi 4 eventi

Wolfram Christ

La Spezia, 20 marzo 2023 - Sei concerti al Teatro Civico della Spezia e tre al Teatro degli Impavidi di Sarzana, per un cartellone caratterizzato dalla presenza di giovani musicisti di fama già internazionale che, con la loro freschezza e innovazione, si affiancano a grandi interpreti della tradizione della musica classica. 'Concerti a Teatro', la rassegna di musica classica promossa e organizzata dalla Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz, è tornata per la decima edizione con nove appuntamenti in programma fino al 5 maggio.

All'appello ne mancano ancora quattro, il primo domani sera, martedì alle 21, nel teatro sarzanese con l'Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, la più significativa della Liguria, diretta per l'occasione da Wolfram Christ. leggendaria prima viola dei Berliner Philharmonkier, nonché professore alla Hochschule für Musik Freiburg.

Il programma di quest’anno, infatti, si è arricchito della prestigiosa collaborazione dell'orchestra protagonista di due concerti, uno già andato in scena alla Spezia con il pluripremiato giovane clavicembalista nonché direttore d’orchestra Francesco Corti, inseriti nell’ambito del progetto Liguria Musica promosso dalla Regione Liguria.

Tra gli ospiti i giovanissimi musicisti che stanno già lasciando importanti impronte nel panorama della musica internazionale, come i due fratelli Lucas e Arthur Jussen, che hanno aperto la stagione alla Spezia con l’esecuzione a due pianoforti di uno dei brani monumentali come Le sacre du printemps di Stravinskij, e l’enfant prodige Alexandra Dovgan, che a soli quindici anni ha già incantato le platee di tutto il mondo e che, a Sarzana, ha eseguito un programma incentrato sul romanticismo tedesco.

Presente anche il Vision String Quartet, il quartetto d’archi più innovatore degli ultimi anni, formato da quattro giovani brillanti musicisti tedeschi, che ha spaziato da un repertorio classico a proprie composizioni dalle sonorità elettroniche, inedite e affascinanti.

La stagione proporrà inoltre, insieme alla nuova generazione della musica classica, artisti carismatici di fama internazionale, ispirazione e modello per i giovani musicisti, quali i leggendari pianisti Mikhail Pletnev e Roberto Cappello, il clarinettista Corrado Giuffredi che si esibirà insieme a Leonora Armellini, finalista italiana del concorso pianistico Chopin di Varsavia.

'Concerti a Teatro' ha anche ricordato il compositore spezzino Carlo Ciceri prematuramente scomparso nel marzo del 2022 con un concerto del Conservatorio della Svizzera italiana, per cui aveva ricoperto tra l’altro il ruolo di responsabile della Stagione 900presente, che ha proposto un suo brano di rara intensità.