“Assurdo mettere il monologo alle due di notte”: Chiara Francini, polemiche dei fan a Sanremo

Firenze, 11 febbraio 2023 – Un monologo nel quale molte donne si sono riconosciute. Ma lo spazio destinato a Chiara Francini al Festival di Sanremo 2023 non è esente da polemiche. Per molti infatti è stato assurdo relegare questo spazio alle due di notte, poco prima della fine della puntata del venerdì, quella dedicata alle cover.

Puntata nella quale co conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi era proprio Chiara Francini. Nel suo monologo molte donne si sono riconosciute. L’attrice di Campi Bisenzio ha parlato di sé stessa, del suo non essere madre, di come la società la faccia sentire per questo “sbagliata” in qualche modo. Temi sensibili, che toccano nel profondo ma che, per molti, non dovevano essere relegati al margine della serata.

“Eppure Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Ferragni si sono esibite ben prima”, dicono i fan di Chiara Francini ma in generale molti osservatori e amanti del Festival. Certo, oggi, nell’era di youtube e dei social network poter rivedere il monologo il mattino dopo è semplicissimo, ma non è comunque la stessa cosa. L'attrice non commenta e anzi incassa i tanti complimenti, in generale, per la sua presenza sul palco.