Bright Festival: innovazione e futuro a Firenze

Firenze, 27 aprile 2023 - Immergersi nel digitale. E' un viaggio entusiasmante nel futuro il percorso del Bright Festival, la rassegna dedicata al mondo dell'innovazione, del lighting design e della musica che coinvolge istituzioni, aziende, università e artisti provenienti da ogni angolo del pianeta.

Dopo tre edizioni in Germania e numerosi eventi internazionali a Madrid, Barcellona, Buenos Aires, Edimburgo, Lipsia, Lione e Atene, il format sulle nuove tecnologie torna dal 28 al 30 aprile fra la Stazione Leopolda e The Social Hub con un programma di sei sezioni tematiche che includono attività didattiche, espositive e di spettacolo rivolte a studenti, professionisti e semplici appassionati.

Tra i percorsi principali, "Bright Educational", con sede a The Social Hub, propone per tutto il weekend workshop e laboratori, talks e seminari su graphic e motion design, creazione e animazione 3d, intelligenza artificiale e metaverso, coinvolgendo ventidue speakers ed oltre dieci università e istituti di formazione, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio. L'ospite d'onore sarà l'artista e musicista australiano Andrew Quinn, considerato il massimo esperto europeo nella produzione visiva in tempo reale per la musica contemporanea, l'opera e le installazioni interattive.

La sezione "Bright Art", curata da Claudio Caciolli e Stefano Fomasi, offre invece alla Stazione Leopolda un itinerario affascinante tra video mapping e ologrammi, simulatori di realtà virtuale e live performance, per ventiquattro ore di eventi, spettacoli ed esperienze immersive, sedici installazioni digitali e ben trentadue artisti internazionali e studi creativi che hanno confermato la partecipazione.

E' una collaborazione esclusiva con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale l'anteprima dello spettacolo realizzato da ventidue studi di arte digitale d'eccellenza italiani sotto la direzione artistica di Stefano Fomasi: "Farnesina Digital Art Experience" garantisce quarantacinque minuti di pura emozione avvolti dal fascino di proiezioni monumentali a 360 gradi.

Una notte speciale sarà quella di sabato 29 alla Stazione Leopolda, che ospita per la sezione "Bright Music" alcuni dei producer più amati della musica elettronica: sul palco saliranno - per la prima volta a Firenze - i tedeschi Adana Twins, maestri della house, il polistrumentista spagnolo Kid Simius, considerato uno dei maggiori talenti a livello internazionale, il dj di origine serba Markyz, tra i più promettenti sulla scena fiorentina con i suoi set techno e dub house, e l'artista italiano Weg, tra i protagonisti a Berlino della famiglia Watergate, il club dove ha conquistato la notorietà attraverso il suono avvolgente della sua etichetta Serialism.

Tra le altre attività, "Bright Pro", lo spazio curato da Panasonic, propone a The Social Hub momenti di formazione e networking rivolti agli organizzatori di eventi e guidati da esperti del settore che illustreranno le potenzialità delle tecnologie legate all'arte multimediale e immersiva, mentre l'area esterna della Leopolda sarà teatro tra sabato e domenica di "Bright Garden", la programmazione musicale dei collettivi artistici locali "Intro.spettiva" e "Co.Lore".