Berlinguer ti voglio bene in tv: orario, trama e cast del film culto

Prato, 4 marzo 2024 – L’attesa è finita. Ci sono voluti oltre quarant’anni ma “Berlinguer ti voglio bene”, film culto del 1977 con un giovane Roberto Benigni diretto da Giuseppe Bertolucci per la prima volta andrà in onda in televisione.

L’orario

Accade lunedì 4 marzo dalle 21.15 su La7, nell’ambito del programma di Corrado Augias “La Torre di Babele”. In studio ci sarà eccezionalmente lo stesso Roberto Benigni, che pure centellina le sue presenze in tv e Walter Veltroni. Con una riflessione sulla figura del leader del partito comunista italiano Enrico Berlinguer. Figura che ha segnato profondamente gli Anni Settanta. In Toscana “Berlinguer ti voglio bene” è un vero e proprio culto. Anche e soprattutto per alcune frasi e passaggi della pellicola rimasti storici. Per quanto il film, quando uscì, fu vietato ai minori di 18 anni per il turpiloquio e le bestemmie che lo costellano.

Il cast

Non solo il giovane Roberto Benigni (che nel film è Mario Cioni). “Berlinguer ti voglio bene” vede nel cast attori di primo livello come Alida Valli, che interpreta la madre di Roberto Benigni. Quindi l’indimennticato Carlo Monni, che nel film è Bozzone. I suoi monologhi, il suo linguaggio senza filtro sono tutt’oggi rimasti nell’immaginario collettivo del popolo toscano. Quindi un altro attore toscano conosciuto e apprezzato come Sergio Forconi. La regia è di quel Giuseppe Bertolucci che incontrò Benigni a Roma. E’ nella capitale che nasce il connubio artistico tra i due che porterà a Berlinguer ti voglio bene e poi ad altri film come Il Piccolo Diavolo.

La trama

In una Prato che si sta trasformando da contadina a industriale, Mario Cioni è un giovane che rimane imprigionato nella provincia toscana, dalla quale non uscirà mai. Cresce con il mito di Enrico Berlinguer. E si confronta con gli amici e con sé stesso, in monologhi diventati culto. Subisce molto la figura della mamma, da cui pur ormai adulto non riesce a staccarsi.

Per quanto spezzoni di film siano ormai ovunque in Rete e sui social network, la messa in onda su La7 ha suscitato molto interesse. E nella Casa del Popolo di Vergaio, il paese di Roberto Benigni, ci sarà dalle 19 un incontro che culminerà appunto con la visione del film su La7.