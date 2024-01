Amici della Musica di Firenze: torna Alexandre Tharaud, star francese del pianoforte

Firenze, 25 gennaio 2024 – In oltre 25 anni di carriera, Alexandre Tharaud è diventato una figura unica nel mondo della musica classica e un esponente di spicco del pianismo francese. Sabato 27, alle 16, sarà alla Pergola, nella stagione degli Amici della Musica di Firenze. L’ampiezza del suo impegno artistico si riflette anche nelle collaborazioni con attori, ballerini, coreografi, scrittori e registi, nonché con cantautori e musicisti al di fuori della musica classica. In programma brani di Couperin, Debussy, Satie e Ravel.

Curiosità, tecnica impeccabile, un timbro chiaro e coinvolgente e una profonda attenzione alla musica caratterizzano il lavoro di Jean-Guihen Queyras che ha appreso questo approccio interpretativo da Pierre Boulez. Il musicista sarà in concerto domenica 28, alle 21, al Teatro Niccolini insieme con Kristian Bezuidenhout, uno dei più importanti artisti della tastiera, a suo agio sul fortepiano, sul clavicembalo e sul pianoforte moderno. In questa occasione suonerà su un Lange del 1830 fornito dall’Accademia Bartolomeo Cristofori – Amici del Fortepiano. Mendelssohn protagonista della serata: Sonata n. 1 in si bemolle maggiore, op. 45, Variations concertantes in re maggiore, op. 17, Lieder ohne Worte (trascr. per violoncello e pianoforte di Grützmacher), Sonata n. 2 in re maggiore, op. 58.