Firenze, 11 luglio 2021 - Estate, tempo di musica e di grandi concerti. Che si moltiplicano in giro per l'Italia, dopo oltre un anno di stop che ha seriamente messo a rischio la struttura dell'industria musicale nazionale. E se luglio è il mese più caldo della stagione, quella che sta per aprirsi è una settimana davvero ‘calda’ perché più ricca che mai di appuntamenti con le stelle della musica. Tanti eventi dal 12 al 18 luglio: si parte subito lunedì con lo Stupinigi Sonic Park 2021 di Nichelino che ospita Fabrizio Moro. A Roma invece, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica, si esibirà Gino Paoli, occasionalmente accompagnato da un'orchestra, un evento praticamente imperdibile.

Salto nel passato a Collegno, sempre lunedì, con il live di Giovanni Lindo Ferretti, uno dei padri del punk italiano, cantante e paroliere nella band CCCP - Fedeli alla linea. Decisamente più pop il programma del Sequoie Music Park di Bologna che sempre lunedì ospita il concerto dell’ex ‘Amici di Maria De Filippi’ Emma. Sempre lunedì e sempre a Bologna, ma al Dumbo in Piazza Centrale, si potranno ascoltare i Negrita. Quella stessa sera al Castello Sforzesco di Vigevano andrà in scena invece Francesco Renga. Ma lunedì 12 è anche la sera del grande evento di Benji&Fede, il concerto all'Arena di Verona che chiude il loro sodalizio artistico; Federico Rossi è già in alta rotazione radiofonica insieme ad Annalisa con il brano "Movimento lento". Sempre lunedì Francesco De Gregori riempirà la Piazza Duomo di Pistoia con la sua musica, mentre Max Pezzali suonerà a Palmanova, in Piazza Grande, proponendo le sue più importanti hit degli anni '90.

La carrellata relativa a lunedì 12 si chiude con il concerto a Piazza Castello a Marostica di Colapesce e Dimartino, i due cantautori vincitori morali dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con la loro ‘Musica leggerissima’, primo vero tormentone del 2021. Martedì 13 Francesco De Gregori si sposta a Vigevano, al Castello Sforzesco, mentre Umberto Tozzi sarà ospite della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Grande evento a Lignano Sabbiadoro martedì 13, si tratta del concerto di Patti Smith all'Arena Alpe Adria. Quel giorno Nek salira' sul palco di Piazza dei Signori a Vicenza e Colapesce e Dimartino saranno i protagonisti dei concerti in bicicletta del Campo Canoa di Mantova. Mercoledì 14 Max Gazzè farà tappa al Parco Certosa Reale di Collegno per il suo ‘La matematica dei rami tour’, mentre Patti Smith si sposterà all'Arena della Regina di Cattolica. Sempre il 14 luglio il candidato al premio Tenco Iosonouncane salirà sul palco allestito a Piazza Dumo a Pistoia. Anche Francesca Michielin suonerà in piazza quella sera, ma a Marostica, per la precisione in Piazza Castello. Zucchero invece sarà il protagonista della serata del Festival Collisioni di Alba e Piero Pelù suonerà all'Arena Campo Marte di Brescia. Giovedì spazio a Diodato che sarà di scena in Piazza Duomo a Pistoia, mentre allo Stupinigi Sonic Park 2021 di Nichelino sarà la volta di Max Pezzali. Quel giorno i Subsonica suoneranno al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, mentre gli amanti del jazz potranno godersi Paolo Fresu all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Sempre giovedì il Carroponte di Sesto San Giovanni ospiterà Piero Pelù, ma gli amanti del rock potranno scegliere se andare all'Arena Campo Marte di Brescia per il concerto dei Fast Animals And Slow Kids. Nell'ambito dell'Onde Sonore Festival di Tarantasca, giovedì salirà sul palco Francesco Renga, mentre quella stessa sera all'Euro Social Park di Roma sara' di scena Bugo. Particolarmente ricco di eventi il weekend, apre Levante al Sequoie Music Park di Bologna.

Maurizio Costanzo