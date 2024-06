Giornata mondiale dello Yoga, arriva un pomeriggio dedicato

Firenze, 19 giugno 2024 - Il respiro, questo sconosciuto. Se ne indagheranno le dinamiche nella sessione di Yoga Pranayama prevista dalla Fondazione Est Ovest di Firenze in occasione della giornata Mondiale dello Yoga.

L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà venerdì alle 15 nella sede di Via del Guarlone 69, sarà curato da Dania Consorti e sarà utile a quanti desiderano avvicinarsi ai contenuti di un aspetto vitale di ciascuno di noi: il respiro. “Sarà un pomeriggio interamente dedicato allo Yoga Pranayama - spiegano gli organizzatori - per celebrare e riflettere, per rendere grazie ai maestri, ai DONI che incontriamo dentro di noi praticando lo Yoga. Percorreremo insieme la teoria e la pratica della dinamica del respiro, per approfondire la nostra consapevolezza attraverso i vari esercizi di respirazione dello Yoga. Perché "quando il respiro è agitato, la mente è instabile, ma quando il respiro si acquieta anche la mente è in pace, come scritto nel libro Hatha Yoga Pradipika.”

Ai partecipanti è consigliato di portare un tappetino, abiti comodi, fazzoletti e 1 plaid. L’incontro inizierà con le presentazioni, a seguire il rilassamento e i cenni di storia dello Yoga Pranayama, per concludersi con la guida ai vari modi di respirare proposti nello Yoga Pranayama, perché diventino una routine quotidiana. Dania Consorti è educatrice Yoga e operatrice Shiatsu. I suoi corsi sono molto seguiti e le sue sedute molto apprezzate, grazie alla sua capacità di unire ai momenti di relax la liberazione di grandi risorse di energia, da canalizzare verso il benessere psicofisico e il raggiungimento degli obiettivi di ciascuno.

La Fondazione Est Ovest di Firenze si propone invece di integrare la cultura orientale con quella occidentale per raggiungere un equilibrio dell'uomo nel mondo e per questo organizza attività formative e incontri informativi per il benessere, l'ottenimento di uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente. Per informazioni e prenotazioni: [email protected], tel. 055 493 4484.