Weekend per 50 content creator tra i più amati di Tik Tok e Instagram, da Orlando in Chianti Glamping Resort a Cavriglia

Arezzo, 27 giugno 2024- Un esclusivo weekend per 50 content creator tra i più amati di Tik Tok e Instagram, animerà gli spazi di Orlando in Chianti Glamping Resort a Cavriglia per raccontare l’esperienza delle vacanze all’aria aperta durante il weekend del 28 - 30 giugno.

In uno dei glamping resort più originali in Italia, con il suo inconfondibile allestimento a prova di smartphone, Il Gruppo “Vacanze col Cuore” in collaborazione con CFactor, agenzia di talent management, ha organizzato per il secondo anno consecutivo un’esperienza indimenticabile e tutta da raccontare, attraverso 50 differenti stili narrativi.

Dopo la prima edizione dello scorso anno che ha totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni a poche settimane dalla pubblicazione dei contributi video, reel, post e stories - il marchio delle vacanze open air italo-olandese si prepara nuovamente all’evento:

Loek van de Loo

Fondatore del Gruppo "Vacanze col Cuore"

­

­

“La collaborazione con C Factor si rinnova con uno speciale appuntamento per 50 interessanti creator che soggiorneranno da noi. Durante il week end potranno vivere tutta la bellezza della natura a bordo di speciali mobile home super lusso, tende safari molto divertenti, mezzi di trasporto vintage e sperimentare tutti i servizi del nostro resort, raccontandoli contemporaneamente ai loro follower, magari in cerca di idee per una fuga dalla città o per le prossime vacanze in coppia, in gruppo o in famiglia”

­

Commenta Carlo Casarico, amministratore delegato di Cfactor: E’ per noi un piacere essere nuovamente ospiti di una struttura tanto eccellente e collaborare ancora con “Vacanze col Cuore”. L’evento si inserisce all’interno della nostra programmazione di raduni e convention annuali, utili per far incontrare i nostri creator e creare rapporti “reali”, che vadano al di là dei social. L’influencer marketing al servizio delle strutture ricettive turistiche può aiutare a mettere in risalto le eccellenze del territorio italiano, mostrando lato “utente” quanto eccezionale possa essere l’experience vissuta”.

Tra gli ospiti di questo evento sono attesi creator del calibro di Matteo Enrico (1.4M followers su TikTok, 50K su Instagram), star di TikTok che svela se “vero o fake” quello che si trova nei video in giro per il web; Maestra Federica, una delle social teacher più seguite da genitori ed insegnanti per il suo approccio (555k followers su IG e 186k su TikTok); Martina Russo (144k su IG e 554K su TikTok) si occupa di food, in particolare di “biscottini” ed è stata la vincitrice del “programma delle torte”; IsthatGin, Ginevra Panci (570k su TikTok e 72,4K su IG) è un volto molto conosciuto per la sua simpatia e spontaneità; Matteo Alviani aka Il Dexter, il super esperto di scienze e chimica (147k follower su Instagram e circa 600k su TikTok), solo per citare alcuni dei 50 creator in arrivo. La presenza in contemporanea di questi ospiti significa sommare un bacino potenziale di circa 2.5 milioni di follower su IG e circa 16 milioni di follower su TikTok.

L’incontro sarà l’occasione per tutti di conoscersi e scambiarsi esperienze grazie alle attività organizzate tra una pausa di relax e una di intrattenimento e la possibilità di esplorare e godere della natura e dei numerosi servizi che le vacanze open air possono mettere a disposizione.