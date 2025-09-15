Arezzo, 15 settembre 2025 – “Wannabe 2000 – La festa in piazza!”: un successo travolgente al Perdono 2025

San Giovanni Valdarno ha fatto il pieno di entusiasmo con “Wannabe 2000 – La festa in piazza!”, la grande novità del Perdono 2025. Piazza Masaccio, cuore pulsante della città, si è trasformata per la prima volta in una discoteca a cielo aperto, accogliendo migliaia di persone – soprattutto giovani – che hanno potuto finalmente scatenarsi e vivere un'esperienza unica. Un risultato reso possibile grazie alla cura e all'impegno di Strix Mulino Disco, partner ufficiale dell'evento.

La serata è stata un autentico concentrato di musica, divertimento ed energia: i dj set trascinanti di dj Mad e dj Nava hanno fatto ballare senza sosta il pubblico con i grandi successi degli anni Duemila e tanta musica elettronica, mentre il suggestivo video mapping di Stefano Fake & The Fake Factory, le spettacolari fontane di luci e le esplosioni di coriandoli hanno trasformato la piazza in un palcoscenico mozzafiato, capace di lasciare tutti a bocca aperta

Ad arricchire l'evento, l'area drink della Isla, allestita da Las Vegas, che ha contribuito a rendere speciale l'esperienza con cocktail sotto le stelle.

"Portare per la prima volta la discoteca in piazza Masaccio - hanno dichiarato gli organizzatori dello Strix Mulino Disco - è stata una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo. La riuscita della serata è stata evidente e ha superato le aspettative. Un ringraziamento all'Amministrazione comunale, alla Pro Loco e agli abitanti del centro storico che, con disponibilità, hanno accolto migliaia di ragazzi pronti a divertirsi E' stata un'emozione vedere e vivere un racconto spettacolo".

Il successo di “Wannabe 2000 – La festa in piazza!” si inserisce all'interno di un programma del Perdono 2025 che, sera dopo sera, ha saputo rivolgersi a pubblici diversi, coinvolgendo tutte le fasce d'età: dalla performance travolgente di danza aerea, giocoleria e fuoco, ai concerti di Baro Drom Orkestar, Martinicca Boison e Shel Shapiro, fino ai tradizionali e attesissimi fuochi d'artificio dell'ultimo giorno.