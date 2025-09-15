L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giovane rapinato FirenzeGabriele CottiniRissa SpeziaReliquia AcutisElezioni ToscanaCapannina Armani
Acquista il giornale
Cronaca"Caregiver in fattoria”: la Cisl Arezzo e le aziende di trasporto insieme per l’inclusione sociale
15 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. "Caregiver in fattoria”: la Cisl Arezzo e le aziende di trasporto insieme per l’inclusione sociale

"Caregiver in fattoria”: la Cisl Arezzo e le aziende di trasporto insieme per l’inclusione sociale

Il 18 settembre gli utenti e i familiari del centro Elios – Cooperativa Nuovi Orizzonti di Arezzo trascorreranno una giornata speciale alla fattoria didattica “Agriturismo Lucatello” a Pratovecchio

Arezzo, 15 settembre 2025 – "Caregiver in fattoria”: la Cisl Arezzo e le aziende di trasporto insieme per l’inclusione sociale

Il 18 settembre gli utenti e i familiari del centro Elios – Cooperativa Nuovi Orizzonti di Arezzo trascorreranno una giornata speciale alla fattoria didattica “Agriturismo Lucatello” a Pratovecchio. L’iniziativa, dal titolo “Caregiver in fattoria, viverlo con il trasporto”, nasce dalla collaborazione tra la Cisl di Arezzo e le aziende di trasporto del territorio.

Protagoniste saranno LFI spa, TFT spa e Tiemme spa, che con la loro partecipazione danno un valore concreto e simbolico al concetto di trasporto: non solo accompagnare fisicamente le persone fragili, ma anche prendersi cura delle loro emozioni, dei loro desideri e della loro dignità.

«Essere trasportati – sottolineano i promotori – non è soltanto spostarsi da un punto all’altro, ma lasciarsi condurre in un mondo diverso, più vicino alle radici, dove la fragilità diventa un’esperienza condivisa».

La Cisl di Arezzo, insieme alle categorie Fit e Fisascat e al coordinamento di genere, conferma così il proprio impegno in progetti di inclusione sociale, attenti alle esigenze del territorio e pronti a valorizzare esperienze che nascono dall’universo della fragilità adulta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata