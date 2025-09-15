Arezzo, 15 settembre 2025 – "Caregiver in fattoria”: la Cisl Arezzo e le aziende di trasporto insieme per l’inclusione sociale

Il 18 settembre gli utenti e i familiari del centro Elios – Cooperativa Nuovi Orizzonti di Arezzo trascorreranno una giornata speciale alla fattoria didattica “Agriturismo Lucatello” a Pratovecchio. L’iniziativa, dal titolo “Caregiver in fattoria, viverlo con il trasporto”, nasce dalla collaborazione tra la Cisl di Arezzo e le aziende di trasporto del territorio.

Protagoniste saranno LFI spa, TFT spa e Tiemme spa, che con la loro partecipazione danno un valore concreto e simbolico al concetto di trasporto: non solo accompagnare fisicamente le persone fragili, ma anche prendersi cura delle loro emozioni, dei loro desideri e della loro dignità.

«Essere trasportati – sottolineano i promotori – non è soltanto spostarsi da un punto all’altro, ma lasciarsi condurre in un mondo diverso, più vicino alle radici, dove la fragilità diventa un’esperienza condivisa».

La Cisl di Arezzo, insieme alle categorie Fit e Fisascat e al coordinamento di genere, conferma così il proprio impegno in progetti di inclusione sociale, attenti alle esigenze del territorio e pronti a valorizzare esperienze che nascono dall’universo della fragilità adulta.