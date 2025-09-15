L’Italia sia solida con la Nato

CronacaPoste, proseguono a settembre per i cittadini di Arezzo gli appuntamenti in modalità webinar sul tema dell'Educazione Finanziaria
15 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Poste, proseguono a settembre per i cittadini di Arezzo gli appuntamenti in modalità webinar sul tema dell'Educazione Finanziaria

Martedì 16 e giovedì 18 settembre con “La previdenza” e “Il passaggio generazionale”

Arezzo, 15 settembre 2025 –  Proseguono a settembre per i cittadini di Arezzo gli appuntamenti in modalità webinar sul tema dell'Educazione Finanziaria : la prossima settimana in calendario un doppio incontro, domani martedì 16 e giovedì 18 settembre con “La previdenza” e “Il passaggio generazionale”.

Per ciascuna giornata sono previsti due diversi momenti, alle ore 10 e alle 16.30, durante i quali il relatore condividerà con i partecipanti suggerimenti su come proteggere sé stessi ei propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e sull'opportunità di iniziare da subito il proprio percorso previdenziale; inoltre verranno fornite indicazioni su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario e su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l'obiettivo di divulgare e diffondere, fra i giovani e non solo, una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per realizzare scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche in modalità LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi

