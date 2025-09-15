Arezzo, 15 settembre 2025 – Primo giorno di scuola – il saluto del sindaco ai bambini delle prime classi delle scuole primarie

Questa mattina la campanella del primo giorno è tornata a suonare nelle scuole di Montevarchi. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini e l'Assessore alla Scuola Sandra Nocentini hanno portato il loro saluto di benvenuto agli alunni delle prime classi delle scuole Primarie nei tre Istituti Comprensivi Magiotti, Mochi e Petrarca che quest'anno accolgono 221 nuovi iscritti. Già venerdì, il Sindaco ha dato il benvenuto ai bambini delle scuole Don Milani e Leonardo da Vinci che hanno avuto un inizio in anticipo. Per l'occasione, viene consegnato agli alunni un piccolo omaggio da parte dell'Amministrazione e da Sei Toscana, quest'anno dedicato al tema dell'ambiente.

“Fin dal mio insediamento come Sindaco – ha dichiarato Silvia Chiassai Martini – ho sempre tenuto particolarmente a questo incontro di benvenuto con i bambini che iniziano il loro percorso scolastico, il primo giorno infatti è una tappa fondamentale nella vita che resterà per sempre nei loro ricordi.

Il mio augurio, come ogni anno, è che la scuola possa essere un luogo in cui scoprire e coltivare passioni e interessi, ma anche sviluppare attenzione verso la comunità in cui si vive. Per questo abbiamo scelto come omaggio uno zainetto con il logo della 'Città di Montevarchi', dedicato al tema della tutela del pianeta. Il messaggio è semplice, un primo passo per prendersi cura dell'ambiente che parte da ciò che possiamo fare ogni giorno, con la raccolta differenziata corretta, attraverso l'hashtag #buttabene – per te e per l'ambiente. Mi preme ringraziare il Presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini, per la partecipazione a questo messaggio rivolto ai ragazzi.

Naturalmente – ha concluso il Sindaco – il mio pensiero va anche agli insegnanti, ai dirigenti, a tutto il personale scolastico per il loro lavoro insostituibile e prezioso che svolgono nel guidare la crescita dei nostri figli, nel lungo un percorso educativo. Faccio anche un augurio speciale a noi genitori, affinché possiamo essere un punto di riferimento nell’accompagnare i nostri figli nelle scelte che riguarderanno il loro futuro”