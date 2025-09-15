L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giovane rapinato FirenzeGabriele CottiniRissa SpeziaReliquia AcutisElezioni ToscanaCapannina Armani
Acquista il giornale
CronacaEsperienza estiva all'Università per gli alunni del Signorelli
15 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Esperienza estiva all'Università per gli alunni del Signorelli

Esperienza estiva all'Università per gli alunni del Signorelli

Hanno partecipazione alla Scuola Estiva Interdisciplinare dell'Università di Siena, promossa dal Piano Lauree Scientifiche presso il Polo Didattico di San Miniato

studenti

studenti

Arezzo, 15 settembre 2025 –  Esperienza estiva all'Università per gli alunni del Signorelli

Ancora un anno insieme ad Unisi. Dal 9 al 12 Settembre sette alunni delle classi 5A e 5B

del Liceo Classico “L.Signorelli” di Cortona (Lorenzo Bonanni, Rebecca Contra, Agata

Luisa Marconi, , Chiara Novello, Teresa Salvadori, Agnese Scorziello, Miriam Sposato)

hanno partecipato alla Scuola Estiva Interdisciplinare dell'Università di Siena, promossa

dal Piano Lauree Scientifiche (PLS), presso il Polo Didattico di San Miniato.

Per gli alunni rappresenta un'opportunità coinvolgente e fortemente orientativa, poiché

assistono a lezioni magistrali di Biologia, Biotecnologie, Geologia e Chimica e fanno

esperienza pratica nei laboratori. Interessante anche l'aspetto della socializzazione poiché

40 ragazzi coetanei, provenienti da vari licei della provincia di Arezzo, Siena e Grosseto,

rimangono le esperienze didattiche, la mensa e il pernottamento.

Questo progetto rientra tra le attività della curvatura biomedica che intende potenziare le

conoscenze in ambito scientifico attraverso esperienze diversificate ed immersive.

Ringraziamo il Dipartimento di Scienze della Vita di Unisi ed in particolar modo la

prof.ssa Marchini Daniela, nostra preziosa collaboratrice.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata