Arezzo, 15 settembre 2025 – Esperienza estiva all'Università per gli alunni del Signorelli

Ancora un anno insieme ad Unisi. Dal 9 al 12 Settembre sette alunni delle classi 5A e 5B

del Liceo Classico “L.Signorelli” di Cortona (Lorenzo Bonanni, Rebecca Contra, Agata

Luisa Marconi, , Chiara Novello, Teresa Salvadori, Agnese Scorziello, Miriam Sposato)

hanno partecipato alla Scuola Estiva Interdisciplinare dell'Università di Siena, promossa

dal Piano Lauree Scientifiche (PLS), presso il Polo Didattico di San Miniato.

Per gli alunni rappresenta un'opportunità coinvolgente e fortemente orientativa, poiché

assistono a lezioni magistrali di Biologia, Biotecnologie, Geologia e Chimica e fanno

esperienza pratica nei laboratori. Interessante anche l'aspetto della socializzazione poiché

40 ragazzi coetanei, provenienti da vari licei della provincia di Arezzo, Siena e Grosseto,

rimangono le esperienze didattiche, la mensa e il pernottamento.

Questo progetto rientra tra le attività della curvatura biomedica che intende potenziare le

conoscenze in ambito scientifico attraverso esperienze diversificate ed immersive.

Ringraziamo il Dipartimento di Scienze della Vita di Unisi ed in particolar modo la