ARezzo, 15 settembre 2025 – Primo giorno di scuola, gli auguri del Sindaco Agnelli agli studenti

Questa mattina è suonata la campanella del nuovo anno scolastico anche per i ragazzi e le ragazze di Castiglion Fiorentino. Un giorno speciale per tutti, ma ancora di più per i più piccoli: sono infatti 87 le bambine e i bambini che oggi hanno fatto il loro esordio sui banchi della prima elementare.

L’inizio dell’anno scolastico, come ha ricordato il Sindaco in una lettera aperta agli studenti, è un momento carico di emozioni e di aspettative, non solo per chi entra per la prima volta a scuola, ma anche per chi, a ogni età, ritrova insegnanti, compagni e nuove sfide da affrontare. La scuola è un mondo in cui si imparano nozioni, ma anche valori come l’amicizia e l’educazione, che restano patrimonio per tutta la vita.

Un messaggio di incoraggiamento che arriva in un momento segnato anche da dati significativi sul fronte demografico. Se da un lato 87 alunni hanno iniziato il loro percorso nella scuola primaria, dall’altro 110 studenti hanno appena concluso il ciclo della scuola media, confermando una tendenza al calo della popolazione scolastica che interessa anche Castiglion Fiorentino.