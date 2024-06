Volontari e ricercatori di Fondazione Airc ad Arezzo

Arezzo, 7 giugno 2024 – Sabato 8 giugno in piazza San Michele ad Arezzo, dalle 10.00 alle 18.00, ricercatrici e ricercatori sostenuti da AIRC accoglieranno i cittadini negli stand della Fondazione per accompagnarli alla scoperta di laboratori e attività ludiche dedicati al mondo della scienza e della ricerca scientifica. Saranno presenti alcuni scienziati del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena che stanno lavorando a un progetto sostenuto da Fondazione AIRC focalizzato sull’immunoterapia del cancro, un trattamento che utilizza farmaci che potenziano le difese immunitarie del paziente permettendo all’organismo di tenere sotto controllo la malattia. Presenzieranno inoltre alcuni ricercatori del Centro di Ricerca ed innovazione per le malattie mieloproliferative (CRIMM) dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Azienda Ospedaliero universitaria Careggi che stanno lavorando al progetto MYNERVA (MYeloid NEoplasms Research Venture AIRC) sempre sostenuto da Fondazione AIRC, focalizzato sullo studio dei meccanismi patogenetici alla base dello sviluppo e della progressione di tumori mieloidi, in particolare i tumori mieloproliferativi cronici, le sindromi mielodisplastiche e alcuni tipi di leucemie acute. I volontari AIRC, coordinati dal Comitato Regionale Toscana, saranno invece a disposizione per offrire materiali informativi e gadget, invitando i cittadini a scegliere AIRC al momento della firma del “5 per mille”.

AREZZO: DUE LABORATORI GRATUITI IN PIAZZA SAN MICHELE DALLE 10 ALLE 18

Il laboratorio di “Estrazione del DNA” punta ad affascinare il pubblico con una dimostrazione visiva del materiale genetico contenuto all’interno di tutte le cellule viventi. Con il DNA estratto da un frutto e da un campione di saliva, i ricercatori AIRC condivideranno con il pubblico alcune curiosità sul patrimonio comune a tutte le forme di vita e sul linguaggio da esso utilizzato.

“Cosa mangiamo veramente?” propone invece alcuni divertenti giochi attraverso i quali i ricercatori illustreranno le caratteristiche dei nutrienti che compongono gli alimenti, per aiutare i partecipanti a costruire un piatto sano. Un modo semplice e alla portata di tutti per mantenersi in salute pasto dopo pasto.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO

Dopo le tappe del tour a Torino, Napoli e Arezzo, il road show proseguirà a Trento sabato 15 giugno.

IL CANCRO RIMANE UN’EMERGENZA

La ricerca cura sempre di più come dimostrano i dati: nel nostro Paese tra il 2010 e il 2020 sono aumentate del 54% le persone che hanno superato il cancro e sono vive da oltre 10 anni dalla diagnosi. L’incidenza è però in crescita: 395.000 le nuove diagnosi di tumore (208.000 negli uomini e 187.000 nelle donne) stimate per lo scorso anno in Italia. Negli ultimi tre anni l’incremento è stato di oltre 18mila casi. Cruciale, quindi, garantire continuità alla ricerca che richiede tempo e investimenti per arrivare a nuove cure sempre più precise e mirate per le diverse forme di cancro. (Fonte: AIOM, I numeri del cancro in Italia 2022 e 2023)

FONDAZIONE AIRC PRIMA SCELTA DEL TERZO SETTORE. IL FOCUS SULLE METASTASI

Fondazione AIRC si conferma prima realtà del terzo settore grazie alla scelta di oltre un milione e mezzo di cittadini che garantiscono continuità alla ricerca indipendente sul cancro nel nostro Paese. Una fiducia che si è tradotta in 69,8 milioni di euro, secondo le stime dell’Agenzia delle Entrate del 2022. I fondi sono assegnati da AIRC, dopo un processo di selezione rigoroso e meritocratico, ai progetti scientifici più meritevoli. In particolare, grazie ai fondi del “5 per mille”, AIRC quest’anno può garantire continuità a 8 programmi speciali all'avanguardia sullo studio delle metastasi e a oltre 360 progetti di ricerca individuali per curare, prevenire e diagnosticare precocemente il cancro in tutte le sue forme.

L’IMPEGNO COMPLESSIVO DI AIRC PER IL 2024

I fondi del “5 per mille” si aggiungono alle donazioni di 4,5 milioni di sostenitori che rendono Fondazione AIRC il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia. Per il solo 2024 AIRC ha investito complessivamente oltre 143 milioni di euro a sostegno di circa 6 mila medici e scienziati al lavoro in 102 istituzioni prevalentemente pubbliche: laboratori di università, ospedali e altri centri di ricerca. AIRC contribuisce così al progresso delle conoscenze sul cancro e a studiare nuovi metodi di diagnosi e cura per tutti i tipi di tumore. In piena trasparenza AIRC assegna i fondi in base ai risultati del processo di peer review, utilizzato dalle principali agenzie internazionali di sostegno della ricerca. Per approfondire: www.airc.it/fondazione/cosa-facciamo/come-sosteniamo-la-ricerca

SCEGLI AIRC: DAI IL TUO “5 PER MILLE” ALLA RICERCA SUL CANCRO

Il “5 per mille” non ha alcun costo diretto: è una parte delle tasse che possiamo scegliere di destinare alla ricerca compilando la dichiarazione dei redditi. Basta firmare e indicare il codice fiscale di AIRC 80051890152 nella sezione relativa al Finanziamento della ricerca scientifica e della università. Ulteriori informazioni: https://programmi5permille.airc.it/come-donare