Via Romana in festa inaugurazione con trampolieri e maxi torta

Arezzo, 13 settembre 2025 – Sarà inaugurato, oggi, sabato 13 settembre alle ore 17,45 l'evento “Via Romana in festa” organizzato da Confesercenti Arezz o e dai commercianti della zona con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, con il contributo di Banca Tema, Unipol Assicurazioni Unigroup Arezzo, Italplan-Manorent e l'autofficina Roberto Giovanili concessionaria Evo.

La cerimonia del taglio del nastro è programmata in via Romana all'angolo di via Chiarini di fronte al bar F.lli Ciardi.