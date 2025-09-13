Se la Polonia si blinda

13 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Via Romana in festa inaugurazione con trampolieri e maxi torta

Oggi, sabato 13 settembre ore 17,45 taglio del nastro in via Romana angolo via Chiarini

via romana

via romana

Arezzo, 13 settembre 2025 –  Sarà inaugurato, oggi, sabato 13 settembre alle ore 17,45 l'evento “Via Romana in festa” organizzato da Confesercenti Arezz o e dai commercianti della zona con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, con il contributo di Banca Tema, Unipol Assicurazioni Unigroup Arezzo, Italplan-Manorent e l'autofficina Roberto Giovanili concessionaria Evo.

La cerimonia del taglio del nastro è programmata in via Romana all'angolo di via Chiarini di fronte al bar F.lli Ciardi.

A presenziare alla cerimonia ci saranno i trampolieri dell'associazione “Sottosopra”.

