Beppe Boni
Cronaca
13 set 2025
REDAZIONE CRONACA
I precari chiedono…giustizia, la manifestazione

Il 16 settembre manifestazione dei precari PNRR della giustizia di fronte al tribunale di Arezzo

cgil

cgil

Arezzo, 13 settembre 2025 – I precari chiedono…giustizia

Il 16 settembre manifestazione dei precari PNRR della giustizia di fronte al tribunale di Arezzo

Nel giugno del prossimo anno gran parte dei precari della giustizia assunti con il PNRR torneranno a casa. Questi lavoratori, insieme alla Fp Cgil, si manifesteranno il 16 settembre, dalle ore 9.30 alle 11, di fronte al tribunale di Arezzo (ingresso ex ospedale Garbasso), sottolineando come “le carenze di organico stanno mettendo a rischio” tutti gli uffici giudiziari e come “i carichi di lavoro saranno ancora più insostenibili per il personale di ruolo” con un ulteriore rallentamento dei tempi della giustizia.

© Riproduzione riservata