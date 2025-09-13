Arezzo, 13 settembre 2025 – Il coro aretino Insieme Vocale Vox Cordis, ammesso tra gli 11 finalisti al 43° Concorso Internazionale Corale di Varna si è imposto ieri nelle categorie in cui partecipava: coro femminile ed ensemble corali ed è stato ammesso al Gran Premio Corale.

Il coro Vox Cordis, dopo aver superato i cori provenienti dall’Estonia, dalla Spagna e dall’Indonesia, si troverà a confrontarsi con cori di Singapore, Indonesia ed Ungheria, ma lo potrà fare con due realtà corali della stessa associazione perché ha ricevuto l’ammissione sia con l'ensemble cameristico che con quello femminile. Un risultato storico perché non era mai accaduto che un coro potesse essere ammesso ad una finale con due tipologie differenti di repertorio e di organico.

Dichiara Lorenzo Donati: “Siamo molto felici e orgogliosi di poter rappresentare l’Italia in questo concorso, ma anche di essere riusciti a mettere a frutto lo studio e l’esperienza di anni di lavoro dedito alla valorizzazione della coralità, “prosegue il direttore e compositore aretino “per Arezzo pensiamo possa essere un segno importante e anche per tutto il movimento corale italiano che conferma anche all’estero una qualità sempre alta e riconosciuta in manifestazioni longeve e di valore come questa di Varna.”

L’Insieme Vocale Vox Cordis si presenterà con opere dello stesso Lorenzo Donati, ma anche di Palestrina, Duruflé, Kocsar, Lauridsen, Stroope, mentre nelle categorie precedenti si è distinto per le esecuzioni di Schubert, Monteverdi e D Victoria. Al pianoforte come nelle fasi di concorso precedenti il coro potrà contare sulla qualità del pianista Riccardo Maria Ricci.