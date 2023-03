Veronesi e il suo Puccini. "La Cultura è libertà. Per anni prigionieri di pregiudizi politici"

Alberto Veronesi, presidente del Comitato delle celebrazioni pucciniane

Firenze, 24 marzo 2023 – «La Cultura è libertà. Non appartiene a nessuno, non è appannaggio di quel partito invece che di un altro, non appartiene a uno schieramento ideologico, nessuno può fregiarsi più di altri di essere detentore del valore culturale. La Cultura è l’essenza dell’Uomo e lo rappresenta nel corso della Storia". Parola di Alberto Veronesi, direttore d’orchestra, presidente del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, ex candidato a sindaco a Lucca alle ultime amministrative e candidato alle elezioni regionali in Lombardia per Fratelli d’Italia. La sua missione è fare Cultura e sdoganare "finalmente" Puccini da luoghi comuni e pregiudizi rendendolo agli occhi del mondo "più grande di quello che è stato considerato finora". Messo a capo del Comitato dal governo Draghi, l’esecutivo Meloni ha riconfermato in lui piena fiducia mettendo nero su bianco i finanziamenti per le celebrazioni. Veronesi lei vuole incidere, lasciare traccia, è uno che rompe gli schemi. In tanti l’hanno seguita anche nelle sue iniziative politiche, adesso la sua battaglia per il Valore Cultura in nome di Puccini. "Vede, la Cultura è fondamentale nella vita dell’Uomo. Troppo spesso sulla Cultura si gioca una disputa perché si pensa che sia appannaggio di una parte...