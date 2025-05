Una “Zero Spreco Card” da 300 euro: investiamo nei giovani e nel merito

Arezzo, 13 maggio 2025 – Una card del valore di 300 euro da spendere in beni e servizi sulla piattaforma di welfare aziendale di Aisa Impianti s.p.a, destinata ai neodiplomati delle scuole aretine di secondo grado

che all’Esame di Stato di giugno/luglio 2025 otterranno un punteggio pari o superiore a 97/100, e che avranno frequentato e superato con profitto un percorso di formazione a settembre sui temi legati alla tutela dell’ambiente.

E’ Il progetto ideato da Zero Spreco di Aisa Impianti s.p.a, in accordo con il Comune di Arezzo e il Provveditorato agli Studi di Arezzo, che punta al merito e all’investimento sul futuro delle giovani generazioni. Il fine è formare i cittadini di domani, rendendoli consapevoli di valori imprescindibili: la protezione della salute del pianeta, le tecnologie per il risparmio energetico, l’economia circolare, il futuro di tutti.

L’11 e 12 settembre, il Campus presso l’impianto di recupero totale rifiuti di San Zeno, ospiterà i giovani neodiplomati che ne avranno fatto richiesta, per affrontare un percorso formativo tenuto da docenti universitari e tecnici di alta formazione in materie come medicina, psicologia, ingegneria, fisica, economia, biologia, chimica, econometria, superato il quale, gli studenti potranno utilizzare la card per beneficiare di servizi relativi ad attività sportive, culturali, ricreative.

Gli obiettivi sono fornire competenze e supporto ai neodiplomati per facilitare la scelta in merito al loro percorso post-diploma; offrire una formazione tecnico-scientifica su materie come protezione dell’ambiente, salute negli ambiti industriali, produzione di energia da fonti rinnovabili, tecnologie per il recupero e riciclaggio dei rifiuti economia circolare, urban-mining, stili alimentari e salute, e approfondimenti sul panorama impiantistico internazionale, energia e normativa ambientale.

“Prima le risorse finivano in discarica, oggi non più grazie allo sviluppo impiantistico- ha detto Giacomo Cherici, presidente di Aisa Impianti s.p.a. Produciamo biometano dalla frazione organica differenziata, e con questo siamo in grado da una parte di non impattare sulle bollette, dall’altra di iniziare finalmente a premiare i giovani meritevoli. Siamo all’anno zero di questa iniziativa. Lo sviluppo di tutta la centrale di recupero ci permette di traguardare un risultato molto importante in termini di risorse da riversare sulla comunità. Superata quindi la prima parte del pagamento dei mutui, che è notoriamente la più faticosa, avremo risorse da indirizzare ai nostri ragazzi nell’ordine dei 500- 600 mila euro l’anno”.

“Questa forma di restituzione in denaro al cittadino virtuoso, in questo caso ai giovani meritevoli, rappresentata dalla Zero Spreco card è la dimostrazione plastica del funzionamento dell’economia circolare, ovvero della trasformazione del rifiuto in energia. Per questo ho creduto fin da subito e fortemente voluto la realizzazione di questo progetto destinato in questa prima fase ai ragazzi, i più sensibili alle problematiche ambientali e i più consapevoli dell’importanza della sostenibililtà”- ha dichiarato il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli.

“Essendo rivolto ai giovani meritevoli, accompagnandoli anche in un percorso di formazione, questo progetto serve per creare conoscenza proprio in un paese come l’Italia che su un tema, quello della gestione e i rifiuti, che spesso è stato oggetto di disinformazione e che per questo ha creato molti problemi- ha detto l’assessore all’ambiente Marco Sacchetti. Dato che il centro di recupero integrale dei rifiuti è un centro di eccellenza, bisogna partire da qui, per creare la classe dirigente del futuro”.

“Quando Aisa Impianti e il comune di Arezzo ci hanno proposto di collaborare, abbiamo pensato che si trattasse veramente di un progetto all’avanguardia e innovativo- ha detto il Provveditore agli Studi di Arezzo Lorenzo Pierazzi. Sia per gli obiettivi, ovvero un' educazione diffusa alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sul rispetto dell’ambiente, economia circolare, tutela della salute e alimentazione, sia per la modalità: Infatti viene premiato il merito scolastico”.

“II senso è premiare gli studenti più meritevoli, ringraziandoli per il loro impegno, e poi anche mettere a frutto la loro intelligenza per diventare divulgatori di informazioni corrette intorno al tema rifiuti e politiche ambientali- ha spiegato il vicesindaco Lucia Tanti. Le politiche sociali e le politiche ambientali sono ancora oggi oggetti di reticoli ideologici e di inconsapevolezza molto diffusa, e allora puntare sull’intelligenza è un modo per diffondere i contenuti veri, per superare inutili paure e per dare alla cittadina le informazioni più corrette”.