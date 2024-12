Arezzo, 11 dicembre 2024 – Varchi ZTL A e B: l’attivazione delle nuove telecamere a lettore ottico

L’assessore Casi: “Continua l’investimento dell’Amministrazione nelle nuove infrastrutture di controllo.

In via Pier della Francesca accesso ‘protetto’ all’area di sosta degli autobus a tutela della sicurezza degli utenti del trasporto pubblico”

Sostituite tutte le 27 telecamere di controllo dei varchi di accesso e uscita dalla zona a traffico limitato A e B. Si tratta di infrastrutture di nuova concezione a lettore ottico, ovvero che consentono il riconoscimento automatico e immediato delle targhe autorizzate inviando all’operatore solo quelle risultanti senza permesso e pertanto sanzionabili. Nessuna modifica alle regole di accesso alle aree ZTL, per le quali rimangono invariati orari e modalità.

“L’installazione delle nuove telecamere risponde a pieno al programma di investimento e di implementazione di strumenti di controllo che la giunta Ghinelli ha stabilito tra le proprie priorità, sia in relazione alla sicurezza come provano le attuali 486 telecamere funzionanti sul territorio a servizio delle forze dell’ordine, sia per quanto riguarda il controllo del traffico – dichiara l’assessore Alessandro Casi. - A questo proposito, per la disciplina della sosta e a maggior tutela degli utenti del trasporto pubblico, è stata delimitata una nuova corsia preferenziale di accesso all’area di sosta degli autobus in via Pier della Francesca controllata da una telecamera di nuova generazione. Una scelta condivisa con Autolinee Toscane finalizzata a garantire la sicurezza dei passeggeri dei mezzi pubblici e a preservare quell’area dalla sosta dei mezzi privati”.

“Dal 16 al 31 dicembre i nuovi impianti saranno in fase di pre esercizio – spiega il comandante Aldo Poponcini. – Il riconoscimento targa e la sanzionabilità in automatico saranno effettivi a partire dal 1 gennaio 2025. Rimangono invariati importo e modalità relativi alle sanzioni”.