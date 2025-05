Arezzo, 19 maggio 2025 – La scuola fa ciak, due giorni di incontri e proiezioni al cinema Eden in rete tra scuole

È arrivato a conclusione il progetto dell’I.C. Severi Cinebox: media, sogni e dintorni, finanziato e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione, e presentato in accordo di rete con gli istituti comprensivi “Martiri di Civitella” del Comune di Civitella in Val Di Chiana, I.C “G. Garibaldi” di Capolona-Subbiano e Istituto Omnicomprensivo “Marcelli” del Comune di Foiano della Chiana, che hanno lavorato su altri due percorsi: Anime Green e Meta-Campo.

Per festeggiare la chiusura dei tre percorsi, goderne gli esiti e tirare le fila, le tre scuole hanno organizzato per mercoledì 21 e giovedì 22 maggio una due giorni di incontri e proiezioni al cinema Eden di Arezzo, in dialogo e in collegamento con gli eventi del Festival regionale della creatività che proprio negli stessi giorni apre la Fortezza di Arezzo alla cittadinanza con mostre e performance a cura delle scuole aretine. LA SCUOLA FA CIAK! non sarà soltanto il momento in cui bambini e ragazz dei diversi istituti che hanno partecipato alle attività, veri protagonisti dei progetti, si incontreranno tra loro, ma sarà anche un’occasione per condividere riflessioni e parlare di linguaggi audiovisivi con famiglie e insegnanti.

“Cinebox, il nostro progetto, è stato un percorso in continuità con le proposte formative che da anni vengono pensate e realizzate per i nostri iscritti in linea con l’offerta didattica legata al settore del cinema e dell’audiovisivo”, spiega la Dirigente Scolastica della Severi, Chiara Savini. “In un mondo dominato dalle immagini, infatti, ci sembra imprescindibile sostenere lo sviluppo di capacità e competenze creative e critiche legate all’immaginario visivo”.

Valore aggiunto dell’esperienza è ovviamente la sinergia tra scuole, enti, istituzioni e associazioni del territorio: oltre all’associazione Ideatica, al Comune di Arezzo e alla Fondazione Guido d’Arezzo, con cui l’istituto Severi collabora da anni, il nuovo progetto si è arricchito infatti della partecipazione di nuovi partner quali la Società di Produzione Cinematografica Farrago, il CNA di Arezzo, il Comune di Foiano della Chiana, la Consulta per il futuro ODV e l’associazione Sentieri in Comune.

I tre progetti, che per diversi mesi hanno coinvolto bambini e ragazzi, hanno offerto loro l'opportunità di esplorare le molteplici espressioni dell'arte cinematografica e dell'immagine, sostenendo la loro creatività e il loro interesse per queste forme d'arte.

Cinebox: media, sogni e dintorni ha permesso ai ragazzi di andare al cinema, a matinée organizzate per loro, di visitare il Museo dei mezzi di Comunicazione e di incontrare esperti di suono, doppiaggio, effetti speciali, sceneggiatori. E naturalmente, come sempre, hanno offerto la straordinaria occasione di partecipare a laboratori pratici gratuiti per cimentarsi nella realizzazione di cortometraggi che saranno proiettati nelle due giornate conclusive.

L'evento, dunque, si svilupperà secondo il seguente programma:

MERCOLEDÌ 21.05 • ore 9.30 - Matinée per le scuole: proiezione dei cortometraggi realizzati nell’ambito del progetto CINEBOX: MEDIA, SOGNI E DINTORNI • ore 15.30 - Proiezione dei cortometraggi realizzati nell’ambito del progetto ANIME GREEN e a seguire seminario formativo con la presenza di esperti nel campo dell'immagine e dell'audiovisivo a scuola. • ore 18.00 - Presentazione pubblica con proiezione dei cortometraggi realizzati nell’ambito dei progetti ANIME GREEN (scuole infanzia e primarie dell’I.C. G. Garibaldi, I.C. Martiri di Civitella, I.C. Francesco Severi, I.C. Bernardo Dovizi); CINEBOX: MEDIA, SOGNI E DINTORNI (scuole secondarie di 1° dell’I.C. Giuseppe Garibaldi, I.C. Martiri di Civitella, I.C. Francesco Severi e scuola secondaria di 2° grado dell’I.O. Guido Marcelli)

GIOVEDÌ 22.05 • ore 9.30 - Matinée per le scuole: proiezione del lungometraggio “Il fantasma c’è” realizzato nell’ambito del progetto META-CAMPO • ore 15.30 - proiezione del lungometraggio “Il fantasma c’è” realizzato nell’ambito del progetto META-CAMPO e, a seguire, seminario formativo con la presenza di esperti nel campo dell'immagine e dell'audiovisivo a scuola. • ore 17.00 - Presentazione pubblica con proiezione del lungometraggio “Il fantasma c’è” realizzato nell’ambito del progetto META-CAMPO (scuole secondarie di 1° grado dell’I.C. G. Garibaldi, I.C. Martiri di Civitella, I.C. Francesco Severi, I.O. Guido Marcelli)