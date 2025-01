Valdarno, al via l’allestimento cantiere per le case di comunità e per l’ospedale di comunità

Arezzo, 12 luglio 2024 – Due case di comunità e un ospedale di comunità per potenziare i servizi sanitari di prossimità del territorio. Sono i progetti messi in campo dall’Azienda Usl Toscana sud est per la zona del Valdarno grazie ai fondi nazionali del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR.

Lunedì 15 luglio saranno consegnate alle ditte esecutrici le aree dove sorgeranno le nuove strutture sanitarie per iniziare l’allestimento dei cantieri, fase propedeutica all’avvio dei lavori.

Entrando nel dettaglio, i progetti prevedono la costruzione di due Case della comunità nei comuni di San Giovanni Valdarno, in via Villini Ilva e di Terranuova Bracciolini, in via Gaetano Donizetti, per un importo finanziato complessivo di circa 3milioni e 500mila euro.

Il terzo intervento riguarderà la ristrutturazione di un immobile di proprietà del Comune di Cavriglia da adibire ad ospedale di comunità. L'intervento prevede l'adeguamento degli spazi esistenti per renderli idonei ad ospitare 20 posti letto da destinare alla struttura sanitaria. L’importo finanziato è di circa 2milioni e 700mila euro.

Le case della comunità previste dal PNRR promuovono un modello di intervento integrato e multidisciplinare e sono strutture alle quali i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Gli ospedali di comunità assolvono ai bisogni assistenziali di persone a rischio di non autosufficienza, con patologie croniche durante i periodi di riacutizzazione, in alternativa all’assistenza domiciliare integrata e in fase di pre-ospedalizzazione o di recupero successivo al momento acuto ospedaliero.