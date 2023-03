Uova di Pasqua: giocattoli e qualche gioiello. Ma c’è anche chi troverà le bollette da pagare

Firenze, 30 marzo 2023 - Biglietti per concerti, giocattoli, calzini, gioielli per i più fortunati. E poi soldi. “Sono i nonni a dare tanti soldini ai nipoti - ci dicono da Becagli, artigiani del cioccolato -. Le famiglie stentano ad arrivare a fine mese, così l’apporto degli anziani diventa fondamentale”. Insomma, l’uovo di Pasqua è anche lo specchio dei tempi. I più fanno inserire una banconota da 50 euro. Ma c’è anche chi riesce ad arrivare a 4-500 euro. “Non nascondo che inserisco migliaia di euro dentro le uova - proseguono da Becagli -. Mentre i genitori optano per le carte Pokemon, che comunque non costano mica poco”. C’è anche chi si è spinto oltre. “Una volta abbiamo messo 3mila euro dentro un uovo - dicono da Donamalina -. Beh, quell’uovo ci ha un po’ preoccupato…. Infatti, abbiamo inserito la somma sul momento. Per non rischiare”. C’è poi chi ha fatto mettere le chiavi di casa, con tanto di scritta: “Vuoi venire a vivere con me?”.

Richieste particolari? “Un amo da pesca - fanno sapere sempre da Donamalina -. Ancora, due smartphone per una coppia di gemelli. E poi gioielli e giocattoli. Perfino un paio di scarpe da bambino”. Alla cioccolateria Ballerini, invece, una volta un cliente portò un’unica scarpa. “Trattandosi di un 44, impossibile inserirle entrambe - sorridono dalla cioccolateria -. Nelle uova mettiamo un po’ di tutto: Lego, cappelli, magliette e cinture”. Il buontempone poi non manca mai, neanche a Pasqua. Così, c’è chi è arrivato a inserire nell’uovo le bollette da pagare. Proprio una bella sorpresa, sì…..

E poi le tradizioni, immancabili. “Da noi viene sempre un gruppo di amici che da anni si riunisce per la Pasqua - dice Claudio Pistocchi -. Ordinano un uovo di un metro, al cui interno ci sono le sorprese per tutti. Una signora invece ci chiede sempre l’uovo Matrioska. Quest’anno abbiamo realizzato cinque strati. Dentro? Soldi”. La tendenza dell’anno? “I biglietti per gli eventi - prosegue Pistocchi -. Ho un biglietto per Bob Dylan ed altri per il Cirque du Soleil. La maggior parte dei regali consiste in bustine coi soldi per i nipoti. C’è poi chi invece come sorpresa opta per una manciata di cioccolatini”. Il dono più incredibile? “Un Rolex che mettemmo dentro un uovo da un chilo”.