Torna l’Uovo sospeso Un sorriso per i bambini

E’ tornato per il terzo anno consecutivo il progetto dell’Uovo Sospeso che si ispira al famoso

caffè sospeso napoletano ma lo declina in versione pasquale dando la possibilità a tante persone (aziende e privati) di raddoppiare la solidarietà. Oltre alla tradizionale campagna delle Uova di Pasqua che si possono ordinare online sul sito Ant, con un’offerta minima di 16 euro è possibile donare un uovo di cioccolato da 500 grammi al latte o fondente a persone bisognose del territorio e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica Ant ai malati di tumore.

Nei due anni passati hanno beneficiato dell’iniziativa l’associazione La Pira e l’associazione Prato aiuta Prato.

A Prato, Ant ha coinvolto la Fondazione Opera Santa Rita che fornisce attività educative e di protezione a favore di minori con difficoltà personali, familiari e sociali, per assicurare loro una crescita armoniosa e un inserimento adeguato nel contesto sociale. L’obiettivo è di portare a tutti i 584 bambini seguiti dalla fondazione un Uovo di Pasqua.

"Se c’è una tradizione tutta italiana legata al concetto di solidarietà che meritava di essere rilanciata, è quella delle offerte di cibo sospese – ha dichiarato il delegato Ant di Pistoia e Prato, Tiziano Sperandini - perché è il segno di come essere davvero solidali significhi esserlo in modo disinteressato, anche e soprattutto nei confronti di chi non conosciamo. Abbiamo fatto nostra questa idea, permettendo ai cittadini pratesi di lasciare in sospeso a beneficio del prossimo un uovo di cioccolato, che nel periodo pasquale sarà un regalo più che gradito per i bambini delle realtà che abbiamo selezionato e consentirà a noi di portare assistenza a casa di chi è malato di tumore".

"Un’iniziativa solidale e ricca di significato - ha detto il sindaco Matteo Biffoni - Parteciparvi permetterà di contribuire a sostenere l’attività medica e infermieristica, preziosa e fondamentale, che Ant svolge sul nostro territorio e allo stesso tempo di far scartare l’uovo di Pasqua ad un bambino in difficoltà regalando sorprese e sorrisi".

E’ possibile ordinare l’Uovo Sospeso chiamando la referente locale Benedetta Leoni al numero 3451562312 o scrivendo una mail a [email protected]