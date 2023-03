Tavarnuzze Uova di Pasqua per l’ambulanza

Le uova di Pasqua della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze sono ancora più buone perché hanno una finalità importante: raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza. Il mezzo attrezzato sarà messo come sempre a disposizione della comunità per i tanti servizi di assistenza sociale e sanitaria che la "Pubblica" garantisce ormai da anni non solo a Impruneta, ma anche ai Comuni limitrofi. Le speciali uova di Pasqua vengono distribuite dai volontari e possono essere richieste nella sede dell’associazione.