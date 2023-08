Università, proseguono le immatricolazioni ai corsi di studio

Arezzo, 3 agosto 2023 – Proseguono le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena nelle sedi di Arezzo e San Giovanni Valdarno. Sono 13 i corsi di studio proposti per l’anno accademico 2023-2024, suddivisi in 9 corsi di laurea triennale e 4 corsi di laurea magistrale. Fra le novità dell’offerta didattica c’è l’avvio, ad Arezzo, del corso di laurea magistrale in “Lingue per l’Impresa e lo sviluppo”. Ad Arezzo sarà possibile seguire i corsi di laurea triennale che si tengono in presenza: Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa, con i suoi due curricula in Lingue per la comunicazione interculturale e Lingue per l’impresa; Scienze dell’educazione e della formazione; Servizi giuridici, con i suoi due curricula in Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio e Patrimonio culturale, turismo e sistemi agro-alimentari; e i corsi di laurea triennali Scienze economiche e bancarie e Economia e commercio, che vengono erogati in teledidattica. Sempre ad Arezzo sarà possibile seguire i corsi di laurea magistrale: Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni e Storia e Filosofia, curriculum Pratiche del sapere e della cittadinanza, che si tengono in presenza. Fino al 7 agosto, ore 12, è possibile fare domanda per il test di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche di laboratorio biomedico (è prevista anche la teledidattica). Mentre a San Giovanni Valdarno si tiene in presenza: il terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze geologiche, curriculum Geologia e Tecnologie (i primi due anni si tengono in teledidattica); il corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche, con curriculum dedicato alle geotecnologie. Nella città del Valdarno si tengono inoltre, in teledidattica, i corsi triennali di Economia e commercio, Scienze economiche e bancarie, Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa e Scienze dell’educazione e della formazione. Tutte le informazioni sulle immatricolazioni nelle sedi dell’Università di Siena di Arezzo e San Giovanni Valdarno sono consultabili alla pagina web: https://campusarezzo.unisi.it/didattica/immatricolazioni.