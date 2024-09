Università: oltre 20mila domande in Toscana per borse di studio e posto alloggio

Firenze, 9 settembre 2024 - Sono più di 20mila gli studenti universitari che hanno fatto domanda per la borsa di studio e il posto alloggio. A fornire i dati è il Dsu Toscana, che parla di domande “in linea con quelle degli anni precedenti”. Nello specifico, le domande ammontano a 24.165 per l’anno accademico 2024-2025. Per la precisione, 10.033 per la sede di Firenze, 9.761 per quella di Pisa e 4.371 per Siena. Ben 5.908 richieste (circa il 25% del totale) sono state presentate da studenti stranieri con famiglie residenti all’estero, di cui 5.438 hanno incluso anche la domanda per un posto alloggio.

Potenziamento del sostegno agli studenti

Il successo delle iniziative di sostegno agli studenti, fanno sapere dall’Azienda, è frutto dell’impegno della Regione Toscana e del Dsu, che hanno lavorato per mantenere procedure semplificate e accessibili, specialmente per gli studenti stranieri. Inoltre, il monitoraggio costante delle richieste e delle esigenze informative ha contribuito a far conoscere le opportunità disponibili.

Una delle novità più importanti per quest’anno è rappresentata dalle soglie Isee più alte e dalle borse di studio maggiorate. L'indicatore Isee è stato innalzato a 27mila euro (da 25mila), mentre quello patrimoniale è stato portato a 60mila euro. Gli importi delle borse aumenteranno mediamente del 5,4%:

7.016 euro per i fuori sede (rispetto ai 6.657 dell’anno scorso),

4.100 euro per i pendolari (da 3.890 euro),

2.828 euro per chi studia in sede (da 2.683 euro).

Un buon traguardo nella gestione degli alloggi

Durante l'anno accademico appena concluso, il Dsu Toscana è riuscito a soddisfare tutte le richieste di posto alloggio grazie allo scorrimento delle graduatorie e alle rinunce. Questo risultato, fanno sapere dall’Azienda, ha riguardato le residenze universitarie di Firenze, Pisa e Siena, e rappresenta un importante segnale per gli studenti che sperano di ottenere un alloggio anche per il prossimo anno.

Prossime scadenze e opportunità

Il 30 settembre verranno pubblicate le graduatorie provvisorie per i beneficiari delle borse di studio e dei posti alloggio. Oltre al contributo monetario, gli studenti selezionati avranno accesso gratuito alle mense universitarie, godranno dell’esenzione dalle tasse universitarie e, per i fuori sede, c’è appunto la possibilità di soggiornare nelle residenze universitarie del Dsu Toscana.

Gli studenti che, in attesa di una convocazione per l’alloggio, troveranno una sistemazione temporanea nel mercato privato, potranno richiedere un contributo affitto. Inoltre, sarà garantita una priorità nell’assegnazione degli alloggi agli studenti disabili, che riceveranno anche ulteriori forme di supporto.

Prossime domande per dottorandi e specializzandi

Dal 25 settembre, fino alle 13 del 15 novembre, anche gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e dottorato potranno presentare domanda per le borse di studio e gli alloggi, accedendo alla procedura online sul sito del Dsu Toscana. Il bando e tutte le informazioni utili sono disponibili sul portale www.dsu.toscana.it.