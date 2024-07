Università, studenti in bus. Abbonamenti scontati

Dopo Firenze e insieme a Pisa, anche Siena può offrire ai suoi studenti universitari abbonamenti annuali a tariffe agevolate (dimezzate) per i trasporti pubblici. Ieri l’Azienda Dsu Toscana, alla presenza degli assessori regionali Stefano Baccelli e Alessandra Nardini, ha annunciato di aver stipulato una convenzione con Autolinee Toscane, rappresentata dal presidente Gianni Bechelli, i due atenei senesi - presenti il rettore Roberto Di Pietra per Unisi e il professor Massimiliano Tabusi per Unistrasi – e con il Comune di Siena, rappresentato dall’assessore Enrico Tucci.

La convenzione prevede che da luglio gli studenti degli atenei senesi possano comprare abbonamenti annuali al costo di 120 euro invece di 278,70 euro, se entro i 26 anni, e al costo di 170 euro anziché 342,80 euro, se sopra i 26 anni. In base all’intesa, i partner coinvolti si impegnano ad integrare i costi sostenuti da Autolinee Toscane con 327.840 euro: dall’Università di Siena il contributo più rilevante, di 250mila euro; da DSU e Regione 30.000 euro; Comune di Siena e Università Stranieri contribuiscono rispettivamente con 25.840 euro e 22mila euro. La convenzione sarà attiva in via sperimentale per un anno, con possibilità di proroga.

"Facciamo squadra per servizi e welfare a beneficio degli studenti – dice il presidente del Dsu Marco Del Medico –. Crediamo in una mobilità sostenibile attraverso il trasporto pubblico per la riduzione del traffico cittadino, con impatto positivo sull’ambiente e la qualità della vita". "L’accesso alla formazione universitaria di qualità, in presenza, ha bisogno di essere sostenuto – aggiunge il rettore Di Pietra –. Ricordo che tariffe agevolate sono attive anche per le Frecce di Trenitalia e i pullman di Flixbus, Itabus e Tiemme". "Studiare a Siena è un’esperienza unica e vogliamo che sia sempre più facile viverla" è il messaggio del rettore Tomaso Montanari affidato al professor Tabusi. L’importanza degli studenti a Siena è stata sottolineata dall’assessore comunale Tucci che ha annunciato il rilancio del bike sharing. L’assessore regionale all’istruzione Nardini ha colto l’occasione per anticipare la decisione presa di innalzare la soglia Isee per accedere a borse di studio e alloggio.

Paola Tomassoni