Un servizio di prima assistenza Whatsapp per le neo-mamme aretine

Arezzo, 25 giugno 2024 – L’arrivo di un nuovo bambino in famiglia è un momento di grande emozione ma può portare ai genitori, e soprattutto alle madri, anche qualche fragilità e debolezza. Lo sanno bene le mamme alla pari di Latte di Mamma che operano come volontarie nel territorio di Arezzo proprio per aiutare le mamme e le nuove famiglie a

fronteggiare queste difficoltà. Le fatiche che una nuova nascita comporta non riguardano solo l’allattamento ma possono essere di qualsiasi natura: il mio bambino cresce? il mio bambino dorme? è normale che io mi senta triste? Presto sarà attivo un servizio Whatsapp che permetterà alle mamme di avere un consiglio, un confronto e un momento di dialogo

sempre a portata di mano: basterà mandare un messaggio e attendere dall’altra parte la risposta di una Mamma alla Pari, una mamma volontaria che ha già passato quel momento e che grazie alla sua esperienza e alla formazione ricevuta dalla Asl Toscana Sud Est potrà dare consigli ponderati, affidabili e guidare eventualmente verso il professionista o il servizio sanitario più adeguato. Tutto questo è reso possibile grazie alla generosità di Sintra Digital Business, l’azienda aretina pioniera della trasformazione digitale in Italia, che ha donato a Latte di Mamma uno smartphone per avviare questo servizio. La consegna dello

smartphone avverà i primi di luglio e permetterà all’associazione di prendere confidenza col servizio e di perfezionarne l’avvio. Un piccolo passo per far sentire le madri meno sole e rendere la nostra città sempre più a misura di famiglia.